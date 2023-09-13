Осака (WTA). Крюгер играет с Понш, Калинская вышла в 1/4 финала, Савиных, Подорошка выбыли
Анна Калинская обыграла Хэрриет Дарт во втором круге в Осаке.
Валерия Савиных уступила Юлии Путинцевой.
Сетка турнира здесь.
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Осака, Япония
11 – 17 сентября 2023
WTA 250
Призовой фонд – $259 303
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 13 сентября, 06.40
- Дата проведения
- 13 сентября, 05.10
- Дата проведения
- 13 сентября, 07.25
- Дата проведения
- 13 сентября, 09.10
- Дата проведения
- 14 сентября, 05.00
- Дата проведения
- 14 сентября, 06.30
- Дата проведения
- 14 сентября, 06.30
- Дата проведения
- 14 сентября, 08.00
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