Осака (WTA). Крюгер играет с Понш, Калинская вышла в 1/4 финала, Савиных, Подорошка выбыли

Теги результаты WTA Japan Women's Open Championships Теннис

Анна Калинская обыграла Хэрриет Дарт во втором круге в Осаке.

Валерия Савиных уступила Юлии Путинцевой.

Сетка турнира здесь.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Осака, Япония

11 – 17 сентября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг

Анна Калинская (Россия) Хэрриет Дарт (Великобритания)
7:6|6:2
Дата проведения
13 сентября, 06.40
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Валерия Савиных (Россия)
6:1|6:2
Дата проведения
13 сентября, 05.10
Онлайн матча

 

Маи Хонтама (Япония) Надя Подорошка (Аргентина)
6:3|6:3
Дата проведения
13 сентября, 07.25
Онлайн матча

 

Эшлин Крюгер (США) Джессика Понше (Франция)
6:4|6:1
Дата проведения
13 сентября, 09.10
Онлайн матча

 

Элизабет Мандлик (США) Ребекка Марино (Канада)
Дата проведения
14 сентября, 05.00
Онлайн матча

 

Чжу Линь (Китай) Моюка Учиджима (Япония)
Дата проведения
14 сентября, 06.30
Онлайн матча

 

Арианна Хартоно (Нидерланды) Панна Удварди (Венгрия)
Дата проведения
14 сентября, 06.30
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай) Химено Сакацуме (Япония)
Дата проведения
14 сентября, 08.00
Онлайн матча

 

7 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Анечка лучшая!!! Вперед за титулом!!!
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Михаил Пригода
Ответ Великий Алонсо
Лучшая я так понимаю потому что шишка на неё дымится или по каким критериям? Потому что как теннисистка она не лучшая даже в России, более того, даже не одна из лучших
Ну по игре, она выше должна стоять, уж лучше Потапа играет в хорошие дни) Но плохо всё из-за травм. Но за ней приятно наблюдать на корте, хоть проигрывает, хоть выигрывает, негативных эмоций не вызывает, и это даже дело не во внешности, а в характере)
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Mif RM
Ответ Великий Алонсо
Лучшая я так понимаю потому что шишка на неё дымится или по каким критериям? Потому что как теннисистка она не лучшая даже в России, более того, даже не одна из лучших
На этом турнире Ане вполне по силам стать лучшей!
+1
-1
0
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Великий Алонсо
Ответ Mif RM
На этом турнире Ане вполне по силам стать лучшей!
Ой ну ничего себе, а если поедет на любительский турнир среди пенсионеров, то выиграет даже и сета не проиграв, представляешь? Только ценность этого какая? Всем срать вот на такие мелочные турниры.
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