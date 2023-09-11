Джокович – самый возрастной чемпион US Open. Он выиграл 12-й ТБШ после 30-летия

Теги Новак Джокович US Open Ролан Гаррос ATP Кен Роузуолл Теннис

36-летний Новак Джокович стал чемпионом US Open, обыграв в финале Даниила Медведева (6:3, 7:6(5), 6:3).

Серб теперь – самый возрастной победитель в Нью-Йорке. Он побил рекорд Кена Роузуолла, установленный в 1970-м.

Кроме того, Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос».

Серб выиграл рекордный 12-й «Большой шлем» после 30-летия. Всего у него 24 титула такого уровня.

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22 комментария

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Павел Алексеев
Ну не могло так все просто закончится на юсо, что у Надаля тут оказалось больше титулов. Нет! Справедливость есть, и зовут ее Новак Джокович !!!💣💣💣
+13
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+13
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Nikolay Stavrogin
Помню, фанаты Феда выговаривали Новаку, что он обыгрывает деда в финалах на 5 лет старше.
Сейчас Новак играет в финалах с теми, кто на 9 и на 16 лет его младше...и выигрывает)
Безумие)
Величайший в 25, величайший после 35)
+14
-1
+13
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Czarn
Новак, с победой! 😄😄😄 Ты лучший! Король тенниса, Император и просто Великий!!!
+8
0
+8
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S.Graf
Дорогие мои нолефаны, нолеманы и НолеФам (НЕ путать с примазавшимися нолефап!)
Кибиточные камарады-таборяне:
Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина&Галина, Лиза, Лола,
Ан Кот, Жека, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, Рома, Вицлипуцли, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени)

c 24м Шлемом Новака вас всех, c 14м хардовым Шлемом и с возвращением на законную 1ю строчку!
(и пусть нам здесь кто попало рассказывает, что 14 грунтовых шлемов — это мега-круто. есть и по-суперее))

Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам.
Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака.
Идемо дале. Айде Nо1е, айде!

ВашGrafSasch
+5
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+5
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Iva_Nova
Ответ S.Graf
Дорогие мои нолефаны, нолеманы и НолеФам (НЕ путать с примазавшимися нолефап!) Кибиточные камарады-таборяне: Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина&Галина, Лиза, Лола, Ан Кот, Жека, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, Рома, Вицлипуцли, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени) c 24м Шлемом Новака вас всех, c 14м хардовым Шлемом и с возвращением на законную 1ю строчку! (и пусть нам здесь кто попало рассказывает, что 14 грунтовых шлемов — это мега-круто. есть и по-суперее)) Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам. Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака. Идемо дале. Айде Nо1е, айде! ВашGrafSasch
Взаимно!!! :)
Вся команда Новака в курточках с 24 :)
+3
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+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Как я и предполагал, Новак сделал все, чтобы выиграть. Он это сделал. Величайший чемпион
+3
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go25
Ответ Iva_Nova
Взаимно!!! :) Вся команда Новака в курточках с 24 :)
24 хорошо, конечно, но я ник с запасом на будущее взял. Надеюсь, на ближайшее 😆
+2
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nolan_90
«Я не дам дорогу молодым» (с)

Новак Джокович
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Tim1ks
Дед 🔥🔥🔥
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TaR
Вот это монстр
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Anton Kortenko
в 40 выиграет все шлемы в один год.
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go25
Ещё самой возрастной первой ракеткой осталось стать где-то в марте 2024. 25 ТБШ, ессно, и хорошо бы 8 на Уиме и 5 на ЮС, чтобы везде кроме РГ, ессно, выйти на первую строчку
+1
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igor nn
С таким туром Новак еще будет брать 2 -3 в год а в 40 лет и 1 в год))Рафа.Роджер,Энди без бедра..вернитесь))
+2
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S.Graf
Ответ go25
24 хорошо, конечно, но я ник с запасом на будущее взял. Надеюсь, на ближайшее 😆
Пусть так и будет!
С победой, камарад)
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Czarn
Ответ S.Graf
Дорогие мои нолефаны, нолеманы и НолеФам (НЕ путать с примазавшимися нолефап!) Кибиточные камарады-таборяне: Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина&Галина, Лиза, Лола, Ан Кот, Жека, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, Рома, Вицлипуцли, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени) c 24м Шлемом Новака вас всех, c 14м хардовым Шлемом и с возвращением на законную 1ю строчку! (и пусть нам здесь кто попало рассказывает, что 14 грунтовых шлемов — это мега-круто. есть и по-суперее)) Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам. Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака. Идемо дале. Айде Nо1е, айде! ВашGrafSasch
Спасибо, Graf! Вас также обнимаю, целую и радуюсь вместе очередной победе Новака! Идемо!😄
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Доброжелатель98
Ответ S.Graf
Дорогие мои нолефаны, нолеманы и НолеФам (НЕ путать с примазавшимися нолефап!) Кибиточные камарады-таборяне: Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина&Галина, Лиза, Лола, Ан Кот, Жека, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, Рома, Вицлипуцли, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени) c 24м Шлемом Новака вас всех, c 14м хардовым Шлемом и с возвращением на законную 1ю строчку! (и пусть нам здесь кто попало рассказывает, что 14 грунтовых шлемов — это мега-круто. есть и по-суперее)) Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам. Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака. Идемо дале. Айде Nо1е, айде! ВашGrafSasch
Ты не в Испании обитаешь?. Там говорят нельзя девушек целовать.. 🤭.
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Доброжелатель98
Ответ go25
Ещё самой возрастной первой ракеткой осталось стать где-то в марте 2024. 25 ТБШ, ессно, и хорошо бы 8 на Уиме и 5 на ЮС, чтобы везде кроме РГ, ессно, выйти на первую строчку
Федерер тоже 5 на ЮС.. 5 подряд..
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S.Graf
Ответ Iva_Nova
Взаимно!!! :) Вся команда Новака в курточках с 24 :)
Разменял Уим на ЮСО, в Лондоне не пригодились)
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Сергей Фетисов
Красавец Новак!!!Он ещё не один ТБШ выиграет.Ему интересно на корте.Он хочет быть первым и в хорошей форме.
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Iva_Nova
Официально Атец :)
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Доброжелатель98
Возраст не берёт его.. Реально.. А ведь ему 36..
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Bayern2004
Ну что скажешь... Единственный и неповторимый.Новак Джокович.
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