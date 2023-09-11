Джокович – самый возрастной чемпион US Open. Он выиграл 12-й ТБШ после 30-летия

36-летний стал чемпионом , обыграв в финале (6:3, 7:6(5), 6:3).

Серб теперь – самый возрастной победитель в Нью-Йорке. Он побил рекорд , установленный в 1970-м.

Кроме того, Джокович – самый возрастной чемпион « ».

Серб выиграл рекордный 12-й «Большой шлем» после 30-летия. Всего у него 24 титула такого уровня.

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