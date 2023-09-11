Джокович – самый возрастной чемпион US Open. Он выиграл 12-й ТБШ после 30-летия
36-летний Новак Джокович стал чемпионом US Open, обыграв в финале Даниила Медведева (6:3, 7:6(5), 6:3).
Серб теперь – самый возрастной победитель в Нью-Йорке. Он побил рекорд Кена Роузуолла, установленный в 1970-м.
Кроме того, Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос».
Серб выиграл рекордный 12-й «Большой шлем» после 30-летия. Всего у него 24 титула такого уровня.
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Сейчас Новак играет в финалах с теми, кто на 9 и на 16 лет его младше...и выигрывает)
Безумие)
Величайший в 25, величайший после 35)
Кибиточные камарады-таборяне:
Лера, Ася-Ночная Фурия, Алёна Иванова, Галина&Галина, Лиза, Лола,
Ан Кот, Жека, Региодан, Тагир, Паша Вег, Истианофф, Алекс Морган,, Коля Ставрогин, Феникс, Дед Пихто, Андрей Вескер, ДжокоНД, мамапапайя, 369, RealJon, Арсений, Боримир, Верховенский, Рома, Вицлипуцли, Виталик в Праде (извиняюсь перед всеми, кого не знаю по имени)
c 24м Шлемом Новака вас всех, c 14м хардовым Шлемом и с возвращением на законную 1ю строчку!
(и пусть нам здесь кто попало рассказывает, что 14 грунтовых шлемов — это мега-круто. есть и по-суперее))
Тщательно обнимаю-целаваю девушек, так же крепко жму краба мужикам.
Ещё в начале сезона я писал, что этот год (как и 2011) — Год Новака.
Идемо дале. Айде Nо1е, айде!
ВашGrafSasch
Вся команда Новака в курточках с 24 :)
Новак Джокович
С победой, камарад)