Швентек поздравила Гауфф и Соболенко после финала US Open

поздравила и после финала . Американка выиграла 2:6, 6:3, 6:2.

«Поздравляю вас обеих!

Коко, с первым титулом на «Большом шлем». Победа дома – особенный момент.

Арина, с тем, что ты стала новой №1.

Потрясающий вечер и момент для женского тенниса!» – написала полька.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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