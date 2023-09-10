Швентек поздравила Гауфф и Соболенко после финала US Open
Ига Швентек поздравила Коко Гауфф и Арину Соболенко после финала US Open. Американка выиграла 2:6, 6:3, 6:2.
«Поздравляю вас обеих!
Коко, с первым титулом на «Большом шлем». Победа дома – особенный момент.
Арина, с тем, что ты стала новой №1.
Потрясающий вечер и момент для женского тенниса!» – написала полька.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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