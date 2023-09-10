Швентек поздравила Гауфф и Соболенко после финала US Open

Теги US Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поздравила Коко Гауфф и Арину Соболенко после финала US Open. Американка выиграла 2:6, 6:3, 6:2.

«Поздравляю вас обеих!

Коко, с первым титулом на «Большом шлем». Победа дома – особенный момент.

Арина, с тем, что ты стала новой №1.

Потрясающий вечер и момент для женского тенниса!» – написала полька.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Поздравляю Коко! Но болел за Арину
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Stas Salesov
Иди работай, надо первую строчку возвращать
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Dikki Shelton
Вечер действительно был потрясающим, как и победа Коко.👍 Чего никак не скажешь о вашей игре Ига в последнее время. Вам есть над чем задуматься 😔
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dnovog
Подозревал, что провалится на USO. После Франции была занята нетеннисными делами - каждую неделю какой-то новый спонсор и чувстовалось, что мотивация не та. Желаю удачи, но боюсь, в ближайшие годы может больше не попасть на 1 строчку.
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В Кол
Прогиб защитан! "Толерантность" превыше всего!
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Syndycate
Ответ Stas Salesov
Иди работай, надо первую строчку возвращать
Сложно будет, надо оба мастерса выиграть и итоговый
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