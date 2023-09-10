Соболенко о финале US Open: «Во втором сете я допустила много ошибок и позволила ей поверить, что она может победить»

Арина Соболенко рассказала, почему проиграла финал US Open

Она уступила Коко Гауфф – 6:2, 3:6, 2:6.

«В первом сете я хорошо справлялась с эмоциями. Была сосредоточена на себе, а не на трибунах или ее движении.

Двигалась она сегодня невероятно. Но во втором сете я начала слишком много думать – и из-за этого терять мощь. Тогда она начала двигаться лучше. А я начала допускать простые ошибки.

Плюс в том, что я боролась сама с собой. Минус в том, что у меня до сих пор возникают такие проблемы (улыбается).

Иногда на корте меня захлестывают эмоции. Сегодня я слишком много думала и ошибалась в ударах, в которых не должна была ошибаться. Во втором сете я допустила много ошибок и позволила ей поверить, что она может победить. А после второго сета меня захлестнули эмоции.

В этом и заключается то, что я борюсь сама с собой».

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