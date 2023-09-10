Гауфф о том, когда впервые подумала о победе на US Open: «Только вчера вечером. Я об этом подумала, но велела себе отбросить такие мысли»

Коко Гауфф рассказала, когда впервые подумала, что может выиграть US Open.

В финале она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

– Только вчера вечером. Я об этом подумала, но велела себе отбросить такие мысли, потому что я так же делала на «Ролан Гаррос» (в прошлом году проиграла финал Иге Швентек – Sports.ru). Я представляла, что будет, если я выиграю. Слишком сильно хотела победить.

Вчера я тоже все это начала, но потом позвонила своему парню и сказала, что мы будем говорить, пока не придет пора ложиться спать. Мы говорили до часу ночи, а потом я пошла спать.

Даже на матчболе, когда я вела 40:0, все в моих руках, у меня не было ощущения, что я выиграла. Это безумие. Я просто изо всех сил старалась сосредоточиться на следующем розыгрыше.

– Можете вспомнить, когда впервые представили победу на «Большом шлеме»? Насколько реальные ощущения сравнимы с тем, что вы представляли?

– Думаю, впервые – в восемь лет. Когда мне было 13 или 14, я играла юниорский финал. И тогда посмотрела мужской финал. И тоже представляла.

Не знаю, попали ли этот момент на камеру, но на «Ролан Гаррос» я смотрела, как Ига поднимает трофей. Сказала себе: я не оторву глаз, потому что я хочу испытать то, что она испытывает.

Сегодня поднять трофей было безумием.

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