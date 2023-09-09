Джокович о завершении карьеры: «Наверное, я задумаюсь, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов»

Новак Джокович заявил, что не планирует уходить из тенниса.

После выхода в финал US Open его спросили, удивлен ли он, что сейчас его основные соперники намного младше него.

«Наверное, это прозвучит дерзко или высокомерно, но я не удивлен. Я знаю, сколько работаю, сколько сил трачу для того, чтобы находиться в этом положении. Я знаю, что этого заслуживаю. Всегда верю в свои способности, свои навыки, в качества, которые способен демонстрировать в самые важные моменты.

Так что я не очень удивлен. Потому что я хорошо себя чувствую. Физически подготовлен и силен – не скажу, что как никогда, но настолько же хорошо, как в последние многие годы.

Возраст – это просто число. И я даже не хочу думать о завершении карьеры, пока нахожусь в топе. Я просто не вижу причин.

Наверное, я задумаюсь об этом, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов». Тогда я, наверное, скажу, что пора уходить.

Но пока что я еще в игре».

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