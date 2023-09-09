Джокович о завершении карьеры: «Наверное, я задумаюсь, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович заявил, что не планирует уходить из тенниса.

После выхода в финал US Open его спросили, удивлен ли он, что сейчас его основные соперники намного младше него.

«Наверное, это прозвучит дерзко или высокомерно, но я не удивлен. Я знаю, сколько работаю, сколько сил трачу для того, чтобы находиться в этом положении. Я знаю, что этого заслуживаю. Всегда верю в свои способности, свои навыки, в качества, которые способен демонстрировать в самые важные моменты.

Так что я не очень удивлен. Потому что я хорошо себя чувствую. Физически подготовлен и силен – не скажу, что как никогда, но настолько же хорошо, как в последние многие годы.

Возраст – это просто число. И я даже не хочу думать о завершении карьеры, пока нахожусь в топе. Я просто не вижу причин.

Наверное, я задумаюсь об этом, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов». Тогда я, наверное, скажу, что пора уходить.

Но пока что я еще в игре».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romancureman
все именно так и есть, Новак)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Не вздумай пока уходить! Молодым этим понторезам нужен тот, кто в нужный момент их осадит и покажет, что нос задирать не стоит. Да и потом, какая-то оппозиция нужна для Карлоса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий