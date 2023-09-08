Рам и Солсбери выиграли третий парный US Open подряд

и Джо Солсбери стали чемпионами парного US Open.

Они первые, кто выиграл этот турнир три раза подряд.

В финале Рам и Солсбери победили и – 2:6, 6:3, 6:4.

Теперь Рам и Солсбери – четырехкратные чемпионы парных «Больших шлемов» (также Australian Open-2020).

Это их второй совместный титул в сезоне. Также они выиграли турнир в Лионе.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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