Соболенко о том, что сыграет в финале US Open против Гауфф: «Все еще надеюсь, что кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open против Коко Гауфф.

– Вы уже обыграли Коко в этом году. На чем сосредоточитесь в финале?

– Она играла намного лучше, чем в том матче в Индиан-Уэллс. Очень сильно прибавила. Так что она уже другой игрок. Нет смысла думать о том матче.

Перед финалом мне нужно сосредоточиться на себе и готовиться к новой битве. Несмотря ни на что, просто продолжать бороться, продолжать показывать максимум и делать все, что в моих силах. Что еще можно сделать? Нужно просто выходить и бороться.

– Еще один матч против американки на центральном корте, вы уже знаете, каким он будет.

– Конечно, я бы предпочла кого-то другого или чтобы зрители примерно одинаково относились к обоим игрокам (улыбается), но сегодняшний матч [против Мэдисон Киз] поможет мне в финале, потому что я спокойно отнесусь к этой поддержке. Я буду в порядке.

Все еще надеюсь, что, возможно, кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда, пожалуйста. Пожалуйста. (Смеется.)

– Что делает Коко Гауфф сложной соперницей? Опыт Australian Open и победа в финале «Большого шлема» помогут вам в эти выходные?

– Коко очень здорово двигается. Она голодна. Ей нечего терять. Она знает, что зрители будут поддерживать ее. Вот что делает ее сложной соперницей. Плюс она здорово подает.

Думаю, финал Australian Open поможет мне справиться с эмоциями, которые я пережила в прошлый раз. В этом финале я буду другой. Не знаю. Уже слишком поздно. Мне сложно говорить, ребята. Правда, я как будто теряюсь после каждого сказанного слова.

Но, безусловно, тот финал мне поможет, потому что я знаю, какие эмоции меня ожидают. Я знаю, как с ними справляться. Поэтому я считаю, что тот финал поможет мне эмоционально.

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