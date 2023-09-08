Соболенко о том, что сыграет в финале US Open против Гауфф: «Все еще надеюсь, что кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала US Open против Коко Гауфф.

– Вы уже обыграли Коко в этом году. На чем сосредоточитесь в финале?

– Она играла намного лучше, чем в том матче в Индиан-Уэллс. Очень сильно прибавила. Так что она уже другой игрок. Нет смысла думать о том матче.

Перед финалом мне нужно сосредоточиться на себе и готовиться к новой битве. Несмотря ни на что, просто продолжать бороться, продолжать показывать максимум и делать все, что в моих силах. Что еще можно сделать? Нужно просто выходить и бороться.

– Еще один матч против американки на центральном корте, вы уже знаете, каким он будет.

– Конечно, я бы предпочла кого-то другого или чтобы зрители примерно одинаково относились к обоим игрокам (улыбается), но сегодняшний матч [против Мэдисон Киз] поможет мне в финале, потому что я спокойно отнесусь к этой поддержке. Я буду в порядке.

Все еще надеюсь, что, возможно, кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного. Хоть иногда, пожалуйста. Пожалуйста. (Смеется.)

– Что делает Коко Гауфф сложной соперницей? Опыт Australian Open и победа в финале «Большого шлема» помогут вам в эти выходные?

– Коко очень здорово двигается. Она голодна. Ей нечего терять. Она знает, что зрители будут поддерживать ее. Вот что делает ее сложной соперницей. Плюс она здорово подает.

Думаю, финал Australian Open поможет мне справиться с эмоциями, которые я пережила в прошлый раз. В этом финале я буду другой. Не знаю. Уже слишком поздно. Мне сложно говорить, ребята. Правда, я как будто теряюсь после каждого сказанного слова.

Но, безусловно, тот финал мне поможет, потому что я знаю, какие эмоции меня ожидают. Я знаю, как с ними справляться. Поэтому я считаю, что тот финал поможет мне эмоционально.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Кирковский Александр
Ну она сама знает почему ее не поддерживают. Нечего было по балам абы с кем ходить.
Да всем там насрать с кем она на бал ходила и прочее, в США будут поддерживать свою, это же логично наверно?) Так что не смеши людей)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Мы с тобой!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minsk Belarus
Ответ Мирослав Холод
за мухову можно болеть,когда у нее рука не болит, у нее ещё где то болит,а когда нигде не болит она чокерит)))))))
Мухова это та, которая к 27 годам только одну водокачку-250 выиграла? а если бы ничего не болело, то было бы уже 25 шлемов...подряд, хе-хе
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Кек.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
Ответ Minsk Belarus
так она ж в Нью Йорке сейчас играет, там своих всегда больше поддерживают, а тут да, нормальные люди на ее матчи не пойдут, только брсм по разнарядке, бгг
уйдзи,праацивный.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Твоя команда и Я 💪
(чё за блондин болел в ложе за Арину, дядя?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kamilla mka12
Тот случай, когда не знаешь за кого болеть. Обе хороши
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Ответ kamilla mka12
Тот случай, когда не знаешь за кого болеть. Обе хороши
за мухову можно болеть,когда у нее рука не болит, у нее ещё где то болит,а когда нигде не болит она чокерит)))))))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minsk Belarus
Ответ Кирковский Александр
Ну она сама знает почему ее не поддерживают. Нечего было по балам абы с кем ходить.
так она ж в Нью Йорке сейчас играет, там своих всегда больше поддерживают, а тут да, нормальные люди на ее матчи не пойдут, только брсм по разнарядке, бгг
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий