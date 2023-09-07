Киз – шестая по количеству полуфиналов ТБШ среди действующих теннисисток

обыграла чемпионку « » в четвертьфинале – 6:1, 6:4.

Американка шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». По этому показателю ее обходят только пять действующих теннисисток: , , , и .

С Соболенко Киз и встретится в борьбе за финал. Белоруска ведет 2:1 в личных встречах и в этом году обыграла Киз на «Уимблдоне».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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