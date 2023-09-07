Киз – шестая по количеству полуфиналов ТБШ среди действующих теннисисток

Теги Винус Уильямс US Open WTA Виктория Азаренко Каролин Возняцки Петра Квитова Мэдисон Киз Маркета Вондроушова Арина Соболенко Теннис

Мэдисон Киз обыграла чемпионку «Уимблдона» Маркету Вондроушову в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.

Американка шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». По этому показателю ее обходят только пять действующих теннисисток: Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Каролин Возняцки, Петра Квитова и Арина Соболенко.

С Соболенко Киз и встретится в борьбе за финал. Белоруска ведет 2:1 в личных встречах и в этом году обыграла Киз на «Уимблдоне».

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7 комментариев

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Nomer22
Ответ Jefri AG
В чём прикол вообще считать все эти полуфиналы, четвертьфиналы? За финал хоть тарелку дают, а это вообще ни о чём, лузерская статистика.
Честно, я вот выскажу очень субъективное мнение, вполне допускаю, что я смотрю теннис не теми глазами, но для тенниса, который показывает Киз эта статистика-невероятное достижение. Она же кроме бум-бум, форхенда ничего не умеет толком. Помню недавний матч с Мертенс, как пример...Полуживая подача Мертенс и чуть более умный теннис и носилась Киз ко корту туда-сюда, не зная что делать. Мне кажется та же Мухова гораздо интереснее, разностороннее, с гораздо бОльшим арсеналом возможностей. Все эти Кизы никакущие) Исключительно мое мнение.
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Jefri AG
В чём прикол вообще считать все эти полуфиналы, четвертьфиналы? За финал хоть тарелку дают, а это вообще ни о чём, лузерская статистика.
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Александр Лапистов
Ответ Jefri AG
В чём прикол вообще считать все эти полуфиналы, четвертьфиналы? За финал хоть тарелку дают, а это вообще ни о чём, лузерская статистика.
Прикол в том, что это показатель того, что игрок находится в топе теннисистов продолжительное время и стабильно показывает хороший результат. Ну и за полуфиналы дают много очков и много денег если что, побольше чем за победу в мелких турнирах.
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Samtennis
У Анжелики Кербер, которая карьеру не завершала, а просто вышла в декрет, 8 полуфиналов на ТБШ.
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Buhmichael
До сих пор тело старшей Уильямс в статистике учитывают
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