Киз – шестая по количеству полуфиналов ТБШ среди действующих теннисисток
Мэдисон Киз обыграла чемпионку «Уимблдона» Маркету Вондроушову в четвертьфинале US Open – 6:1, 6:4.
Американка шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». По этому показателю ее обходят только пять действующих теннисисток: Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Каролин Возняцки, Петра Квитова и Арина Соболенко.
С Соболенко Киз и встретится в борьбе за финал. Белоруска ведет 2:1 в личных встречах и в этом году обыграла Киз на «Уимблдоне».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
7 комментариев