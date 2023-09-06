Алена Остапенко: «Конечно, я верю, что могу выиграть еще один «Большой шлем»

Теги WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко ответила на вопрос, может ли выиграть еще один «Большой шлем».

В четвертьфинале US Open чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 проиграла Коко Гауфф со счетом 0:6, 2:6.

«Конечно, я верю, что могу выиграть еще один «Большой шлем». В целом я должна быть довольна этой неделей и двигаться вперед.

Конечно, я разочарована [матчем с Гауфф на US Open], потому что я не показала даже половины той игры, которую показывала весь турнир».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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7 комментариев

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Стэн Смит
Если только в финале будет супер топ, то шансы есть.
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Павел павел
мечты мечты. где ваша сладость
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Dikki Shelton
В даное время выиграть может кто угодно, и вы в том числе Алена.
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dedpihto59
С помощью такой то матери!
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Alexander Idelevich
У Остапа есть фанаты - Салесов и Мустерманн!
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Алекс Клиторман
Выиграть конечно может, если в финале будет Святек 😁. Правда в финал ещё нужно попасть. Но вообще, если у неё идёт игра, то она может любого обыграть, но это надо такой уровень держать до конца турнира на протяжении двух недель, что естественно очень сложно.
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kjma
Прежде поменяй тренера и найди солидного
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