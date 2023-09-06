Алена Остапенко: «Конечно, я верю, что могу выиграть еще один «Большой шлем»

Алена Остапенко ответила на вопрос, может ли выиграть еще один «Большой шлем».

В четвертьфинале US Open чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 проиграла Коко Гауфф со счетом 0:6, 2:6.

«Конечно, я верю, что могу выиграть еще один «Большой шлем». В целом я должна быть довольна этой неделей и двигаться вперед.

Конечно, я разочарована [матчем с Гауфф на US Open], потому что я не показала даже половины той игры, которую показывала весь турнир».

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