Гауфф о том, что повторила достижение Серены: «Здорово просто оказаться с ней в одном предложении. Она величайшая в истории»

Теги Серена Уильямс US Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала то, что повторила достижение Серены Уильямс.

Она стала первой американкой младше 20, вышедшей в полуфинал US Open, после Серены в 2001-м.

«Для меня это очень важно. Здорово просто оказаться с ней в одном предложении. Она величайшая в истории. Я к этому пока даже не приблизилась. Для меня честь просто оказаться с ней в одном предложении.

Я не воспринимаю это как данность. Она мой кумир. Если бы в детстве вы мне сказали, что я буду с ней в одной статистике, я бы с ума сошла. До сих пор стараюсь об этом не слишком много думать, потому что не хочу зазнаваться или добавлять на себя давления. Но это очень классно».

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6 комментариев

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nicckk
величайшая это Штеффи
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Asl Ali
величайшая допингистка . которая всю карьеру употребляла наркоту , конечно же с врачебного разрешения
+7
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ChefJhonnyMorgan
Величайшая допингистка
+8
-5
+3
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Михаил Пригода
Ответ RG26
С Сереной в плане допинга может сравниться только Симона Байлс из гимнастики. Вот тебе и 2 кумира нации.
Гриффит-Джойнер и Армстронга вряд ли кто-то переплюнет)
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