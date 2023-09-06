Гауфф о том, что повторила достижение Серены: «Здорово просто оказаться с ней в одном предложении. Она величайшая в истории»

Коко Гауфф прокомментировала то, что повторила достижение Серены Уильямс.

Она стала первой американкой младше 20, вышедшей в полуфинал US Open, после Серены в 2001-м.

«Для меня это очень важно. Здорово просто оказаться с ней в одном предложении. Она величайшая в истории. Я к этому пока даже не приблизилась. Для меня честь просто оказаться с ней в одном предложении.

Я не воспринимаю это как данность. Она мой кумир. Если бы в детстве вы мне сказали, что я буду с ней в одной статистике, я бы с ума сошла. До сих пор стараюсь об этом не слишком много думать, потому что не хочу зазнаваться или добавлять на себя давления. Но это очень классно».

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