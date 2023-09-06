Остапенко после поражения от Гауфф: «Для нее расписание было более выгодным – она до этого играла днем, а я вечером»

Алена Остапенко раскритиковала организаторов US Open.

Ей не понравилось то, что они с Коко Гауфф играли четвертьфинал первым запуском. Остапенко проиграла 0:6, 2:6.

«Если я играю вечером, то через день должна играть в то же время или позже, потому что времени на восстановление мало. Да, между матчами есть день, но все равно нужно потренироваться, сделать все дела, процедуры и так далее.

Так что для нее расписание было более выгодным – она до этого играла днем, а я вечером.

И когда я спрашивала за день до матча, я была уверена, что мы сыграем вечером – потому что мне так сказали. И когда я увидела, что мы играем первым запуском, то не очень приятно удивилась».

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