Остапенко после поражения от Гауфф: «Для нее расписание было более выгодным – она до этого играла днем, а я вечером»

Теги US Open WTA Алена Остапенко Коко Гауфф Теннис

Алена Остапенко раскритиковала организаторов US Open.

Ей не понравилось то, что они с Коко Гауфф играли четвертьфинал первым запуском. Остапенко проиграла 0:6, 2:6.

«Если я играю вечером, то через день должна играть в то же время или позже, потому что времени на восстановление мало. Да, между матчами есть день, но все равно нужно потренироваться, сделать все дела, процедуры и так далее.

Так что для нее расписание было более выгодным – она до этого играла днем, а я вечером.

И когда я спрашивала за день до матча, я была уверена, что мы сыграем вечером – потому что мне так сказали. И когда я увидела, что мы играем первым запуском, то не очень приятно удивилась».

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16 комментариев

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From Moscow City
Она права. Мухова с Кырстей всегда играли утром, но в этот день их матч почему-то поставили в вечернюю сессию.
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Eugenie Nation
Норм нытье, взяла два гейма - виновато время
+14
-6
+8
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Alexander2022
А когда Аленка уважала соперниц? Всегда виноваты все вокруг в поражении
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любопытный новичок
Она прикалывается что ли?
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bangura00
А ничего, что Гауфф еще играет парный турнир, где кстати, уже в четвертьфинале?
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justbored
Ну некоторые здесь это заранее отметили, кстати.
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Erika_i
Ответ sedric
Коко с Аленкой просто комменты на ветке читают. Коко например сразу на критику Dyma ответила. А Аленка прочитала о том, о чем я с Жефри сразу писали.
В свободное время так развлекаются. Аленка помогает Кори с переводом
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sedric
Коко с Аленкой просто комменты на ветке читают. Коко например сразу на критику Dyma ответила. А Аленка прочитала о том, о чем я с Жефри сразу писали.
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ДоминаторТенниса
Отмазы пошли, проиграла дак проиграла.
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Любитель_ФК
Обращаюсь к Остапенко, если ты планируешь пройти далеко, чуть-ли не до финала, тогда нечего играть пару и тогда неудобное расписание не так отрицательно скажется на игре в одиночке. А когда хочется схватиться за места сразу , получается ни там , ни здесь.
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Pentrak
А, поэтому она в инсте до 3 ночи торчала? Подлые организаторы её обманули и бедняжка не выспалась...Остапенко такая Остапенко)
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Йенс Мустерманн
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Ответ bangura00
А ничего, что Гауфф еще играет парный турнир, где кстати, уже в четвертьфинале?
Да и в миксте успела провести один матч.
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