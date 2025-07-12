Кэш и Глэсспул стали чемпионами парного «Уимблдона»

Джулиан Кэш и Ллойд Глэсспул выиграли парный «Уимблдон».

В финале они победили Дэвида Пела и Ринки Хиджикату – 6:2, 7:6(3).

Для каждого из них это первый титул «Большого шлема». Ранее лучшим результатом 28-летнего Кэша на «Шлемах» был четвертьфинал Australian Open-2025. 31-летний Глэсспул, помимо этого, также выходил в четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и US Open в 2022-м.

Всего для Кэша это восьмой парный титул, для Глэсспула – десятый.

Впервые в Открытой эре «Уимблдон» выиграла британская пара. В целом в Открытой эре титул парного «Уимблдона» до этого выигрывали только три британца.