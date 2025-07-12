Джокович о диалоге с Синнером у сетки на «Уимблдоне»: «Он извинился за то, что я плохо себя чувствовал»

Новак Джокович рассказал, за что Янник Синнер извинился перед ним.

Итальянец выиграл в полуфинале «Уимблдона» со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

– Что вы сказали Яннику у сетки?

– Он извинился за то, что я плохо себя чувствовал. Но ему не за что извиняться. Очевидно, что он очень хорошо сегодня справился. Последние полтора года он лучший игрок в мире.

У него будет шанс выиграть первый титул «Уимблдона». Я пожелал ему удачи – он впервые сыграет здесь в финале. Уверен, он будет очень заряжен. Я думаю, многие ждут этого финала после финала «Ролан Гаррос». Это потрясающе. Они сейчас определенно на несколько уровней выше всех остальных, – поделился Джокович на пресс-конференции.