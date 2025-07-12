Джокович о диалоге с Синнером у сетки на «Уимблдоне»: «Он извинился за то, что я плохо себя чувствовал»
Новак Джокович рассказал, за что Янник Синнер извинился перед ним.
Итальянец выиграл в полуфинале «Уимблдона» со счетом 6:3, 6:3, 6:4.
– Что вы сказали Яннику у сетки?
– Он извинился за то, что я плохо себя чувствовал. Но ему не за что извиняться. Очевидно, что он очень хорошо сегодня справился. Последние полтора года он лучший игрок в мире.
У него будет шанс выиграть первый титул «Уимблдона». Я пожелал ему удачи – он впервые сыграет здесь в финале. Уверен, он будет очень заряжен. Я думаю, многие ждут этого финала после финала «Ролан Гаррос». Это потрясающе. Они сейчас определенно на несколько уровней выше всех остальных, – поделился Джокович на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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