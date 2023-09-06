Джокович о недовольстве зрителем на US Open: «Мне жаль, но он меня очень достал. Бывает»
Новак Джокович прокомментировал недовольство зрителем в 1/4 финала US Open.
В одном из розыгрышей Джокович пропустил мяч, который упал в корт, и потом обратился к трибунам.
«Он меня отвлек (улыбается). Он сидел в ложе, где были мои друзья. Я его не знаю, но он к тому моменту меня уже достал. Я попросил друзей с ним поговорить.
Так бывает. Иногда ты реагируешь, но в большинстве случаев – нет. Люди разговаривают, двигаются. Нужно быть к этому готовым – особенно на US Open. Это часть спорта.
В большинстве случаев я не против, но бывают важные моменты, когда ты в огромном напряжении, у соперника брейк-пойнт, и тебя внезапно все раздражает и отвлекает. И тогда ты реагируешь.
Это пыл момента, игра на высочайшем уровне. На самом деле я рад, когда болельщики включаются – это значит, что матч интересный, что им весело. В конце концов, они заплатили за билеты, так что мы стараемся устроить шоу, чтобы они ушли довольными.
И иногда игрок взаимодействует со зрителями – как сегодня. Мне жаль, но он меня очень достал. Бывает».
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