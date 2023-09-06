Кириос ответил, кто выиграет в полуфинале US Open между Джоковичем и Шелтоном

дал прогноз на полуфинал между и Беном Шелтоном.

Австралиец ответил на вопрос «Кто выиграет?», заданный Tennis TV.

«По моему профессиональному мнению, Новак», – написал Кириос.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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