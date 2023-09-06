Кириос ответил, кто выиграет в полуфинале US Open между Джоковичем и Шелтоном
Ник Кириос дал прогноз на полуфинал US Open между Новаком Джоковичем и Беном Шелтоном.
Австралиец ответил на вопрос «Кто выиграет?», заданный Tennis TV.
«По моему профессиональному мнению, Новак», – написал Кириос.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Плюс большое количество двойных ошибок.
Хотелось бы ошибаться, но если Новак случайно не просядет, а это на секундочку уже ПФ ЮС, то должен легко закрывать его 3-0, без особой нервотрёпки.