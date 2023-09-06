Кириос ответил, кто выиграет в полуфинале US Open между Джоковичем и Шелтоном

Теги Новак Джокович US Open ATP Ник Кириос Бен Шелтон Теннис

Ник Кириос дал прогноз на полуфинал US Open между Новаком Джоковичем и Беном Шелтоном.

Австралиец ответил на вопрос «Кто выиграет?», заданный Tennis TV.

«По моему профессиональному мнению, Новак», – написал Кириос.

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13 комментариев

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Пользователь Имени
Неожиданный прогноз )
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Nottingham Forest
конечно исход вероятнее всего предрешен, но складывается впечатление что Шелтон особо дрожать перед Джоком не будет, у него есть та самая уверенность и наглость, которая помогала тому же Руне обыгрывать Новака, так что вполне сетик-два может и зацепить, раз это удалось сделать даже Дьере
+19
-2
+17
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Великий Алонсо
Ахахахахаах, спасибо, Кэп! Что быстрее, приора или Феррари? Наверное, Феррари 😂😂
+13
-1
+12
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as009595@icloud.com
Я бы сказал что Кириос уже не профессионал, а эксперт
+11
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Dmitry Singular
Как бы не был хорош Шелтон на подаче, но даже Тиафо берет четыре раза за матч ее, который не ровня лучшему принимающему в лице Джоковича.
Плюс большое количество двойных ошибок.
Хотелось бы ошибаться, но если Новак случайно не просядет, а это на секундочку уже ПФ ЮС, то должен легко закрывать его 3-0, без особой нервотрёпки.
+7
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Serzhique
Ответ Великий Алонсо
Ахахахахаах, спасибо, Кэп! Что быстрее, приора или Феррари? Наверное, Феррари 😂😂
Как же, а если за рулем Приоры будет Фернандо?! 😁😁😁
+7
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sashati
А он разве профессионал?)
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alexus-1990
капитан очевидность)
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as009595@icloud.com
Ответ Syndycate
Ага, диванный
Нет) до диванного ему далеко, непросто стать диванным экспертом)
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Иван Павлов
Ответ Dmitry Singular
Как бы не был хорош Шелтон на подаче, но даже Тиафо берет четыре раза за матч ее, который не ровня лучшему принимающему в лице Джоковича. Плюс большое количество двойных ошибок. Хотелось бы ошибаться, но если Новак случайно не просядет, а это на секундочку уже ПФ ЮС, то должен легко закрывать его 3-0, без особой нервотрёпки.
У Шелтона мощная подача, но нестабильная. Не очень высокий процент первой. Может как влететь два эйса подряд, так и наоборот прилететь две двойных. Поэтому для Джоковича тут трудностей не будет - свои шансы он найдёт.
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