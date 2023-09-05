Зверев о зрителе на US Open: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера»

Теги US Open происшествия болельщики ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев сказал, что зритель на US Open цитировал Гитлера.

При счете 2:2 в четвертом сете матча против Янника Синнера Зверев подошел к судье, указал на болельщика и сказал: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера. Это недопустимо».

Судья Джеймс Кетавонг потребовал, чтобы сказавший поднял руку. После этого Кетавонг обещал: «Мы его выведем». Вскоре охрана это и сделала.

Когда Кетавонг обсуждал эпизод с супервайзером и тот спросил его, что сказал зритель, судья ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».

Сообщается, что болельщик сказал «Германия превыше всего».

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31 комментарий

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Sarah Jabber
Гугл выдал сотни цитат. И неясна какая знаменитая. Что он сказал? Совесть придумали евреи? Интеллигенция — это отбросы общества? За какую цитату Гитлера могут увести с корта?
+20
-2
+18
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Харламов Никита
Ответ Эльвин Гульмалиев
Комментарий скрыт
а что такое РУСОФОБИЯ ?!
Вон друзья из Швеции, Италии или в той же Германии - говорят никакой дискриминации не чувствуют .
+31
-19
+12
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Иван Иванов
Ха-ха-ха,что там происходит)))
+12
-1
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Утя Ваткин
Ответ Stas Salesov
Фанат Синнера явно
Да не. Фанат Гитлера, раз цитирует его.
+12
-2
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Adjusted
К моему стыду, выяснилось, что я и не знаю даже самую известную фразу австрийского художника, которого эти несносные русские довели до смоубийства.
+10
-5
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Ярик01
Это какую?
- Чехословакия искусственное государство, созданное англичанами
- Мы боремся не за теории и догмы; мы сражаемся за существование немецкого народа
+10
-6
+4
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nnp165
Ответ Aryna Lapko
В твитере пишут: „Deutschland über alles“
Это не фраза Гитлера. Это первая строфа «Песни немцев»(музыка Гайдна, слова Фаллерслебена), которая с 20-х годов 20 века и по сей день является Гимном Германии. Только в 20-х и позже при Гитлере исполняли этот самый первый куплет, а сейчас 3-й. Исполнение первого куплета под запретом, т.к. это был гимн при Гитлере. Насколько лет назад на матче Кубка Федерации США-Германия в США американцы, как они любят, решили исполнить гимны живым голосом, ну вот американский певец и стал петь «Дойчланд юбер аллес». Немецкие теннисистки сначала обалдели, а потом сами стали петь 3-й куплет громко, чуть ни в крик, заглушая певца. Скандал был знатный. Антинацистские законы в Германии не просто слова.
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Харламов Никита
Ответ Alex Lamm
Про Италию-то ладно, они там всегда слишком темпераментны были для особых фобий, но про Германию со Швецией хорош заливать. Что там друзья могут на 12 июня с флажком мирно прогуляться разодевшись в триколор, потому что Путина-то может ненавидят, но о корнях совсем забывать не хотят? Или где-нибудь в курилке/корпоративном чатике брякнуть, что Крым это Россия, потому что в отличие от дичи с Харьковым и Запорожьем в 2022, в Крыму в 2014 процентов 80 минимум реально в РФ хотели? После 2022 либеральные сказки про прекрасную Европу по степени убожества на одном уровне с патриотичным про мудрого Путина и великую Россию стоят.
про флаги говорить не буду, не спрашивал, но отношение к русским не изменилось .
насчёт флагов лучше на нашу страну посмотреть - за косички дочки отца в тюрьму сажают .
так что начните с себя
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Serge Vendino
Ответ Sarah Jabber
Гугл выдал сотни цитат. И неясна какая знаменитая. Что он сказал? Совесть придумали евреи? Интеллигенция — это отбросы общества? За какую цитату Гитлера могут увести с корта?
Мне в голову пришло только словосочетание - название книги. Может, Зверев это имел в виду.
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sa.lari
это возмутительно, как работают переводчики на спортсе! "самую знаменитую фразу Гитлера" 😫
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encaro_one
Ответ Ярик01
Это какую? - Чехословакия искусственное государство, созданное англичанами - Мы боремся не за теории и догмы; мы сражаемся за существование немецкого народа
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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Guillermo
Ответ Sarah Jabber
Гугл выдал сотни цитат. И неясна какая знаменитая. Что он сказал? Совесть придумали евреи? Интеллигенция — это отбросы общества? За какую цитату Гитлера могут увести с корта?
Боюсь это такая страшная фраза, что от нас её специально скрывают.
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Aryna Lapko
Ответ Serge Vendino
Мне в голову пришло только словосочетание - название книги. Может, Зверев это имел в виду.
В твитере пишут: „Deutschland über alles“
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mamapapaya
Пока это самое тупое, что я слышал на этой неделе)))
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encaro_one
Сане книжку бы какую почитать, раз Heil Hitler в качестве дразнилки немца это "самая знаменитая фраза Гитлера"
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Большой Сэми
Ответ Baur Salimov
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до слез
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mrs Bennet
Ответ encaro_one
Сане книжку бы какую почитать, раз Heil Hitler в качестве дразнилки немца это "самая знаменитая фраза Гитлера"
НЕ умничайте, в пылу борьбы Саше только и дел было, что фразы правильно подбирать.
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nnp165
Ответ Aryna Lapko
я в курсе) а вот Зверев, видимо, не совсем, раз приписал эту фразу Гитлеру)
А может его поняли неправильно, он имел ввиду гимн при Гитлере. Ну хоть не «Хорст Вессель»))
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Aryna Lapko
Ответ nnp165
Это не фраза Гитлера. Это первая строфа «Песни немцев»(музыка Гайдна, слова Фаллерслебена), которая с 20-х годов 20 века и по сей день является Гимном Германии. Только в 20-х и позже при Гитлере исполняли этот самый первый куплет, а сейчас 3-й. Исполнение первого куплета под запретом, т.к. это был гимн при Гитлере. Насколько лет назад на матче Кубка Федерации США-Германия в США американцы, как они любят, решили исполнить гимны живым голосом, ну вот американский певец и стал петь «Дойчланд юбер аллес». Немецкие теннисистки сначала обалдели, а потом сами стали петь 3-й куплет громко, чуть ни в крик, заглушая певца. Скандал был знатный. Антинацистские законы в Германии не просто слова.
я в курсе) а вот Зверев, видимо, не совсем, раз приписал эту фразу Гитлеру)
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SaltyRose
Тот, чье имя мы не называем :))
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lundian
Ответ Sarah Jabber
Гугл выдал сотни цитат. И неясна какая знаменитая. Что он сказал? Совесть придумали евреи? Интеллигенция — это отбросы общества? За какую цитату Гитлера могут увести с корта?
Нам нужна тотальная победа? работа освобождает? Широкая масса глупа и слепа?
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Диономис
Для меня самая известная фраза про одиночество (любовь), ее еще часто постят в вк пабликах не зная автора.
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Stas Salesov
Ответ Antonio1888
Комментарий удален пользователем
Янник родился в нескольких километрах от границы с Австрией, а Саша практически русский
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Antonio1888
Ответ Stas Salesov
Фанат Синнера явно
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Baur Salimov
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