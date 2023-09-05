Зверев о зрителе на US Open: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера»

Александр Зверев сказал, что зритель на US Open цитировал Гитлера.

При счете 2:2 в четвертом сете матча против Янника Синнера Зверев подошел к судье, указал на болельщика и сказал: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера. Это недопустимо».

Судья Джеймс Кетавонг потребовал, чтобы сказавший поднял руку. После этого Кетавонг обещал: «Мы его выведем». Вскоре охрана это и сделала.

Когда Кетавонг обсуждал эпизод с супервайзером и тот спросил его, что сказал зритель, судья ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».

Сообщается, что болельщик сказал «Германия превыше всего».

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