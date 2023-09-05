Зверев о зрителе на US Open: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера»
Александр Зверев сказал, что зритель на US Open цитировал Гитлера.
При счете 2:2 в четвертом сете матча против Янника Синнера Зверев подошел к судье, указал на болельщика и сказал: «Он произнес самую знаменитую фразу Гитлера. Это недопустимо».
Судья Джеймс Кетавонг потребовал, чтобы сказавший поднял руку. После этого Кетавонг обещал: «Мы его выведем». Вскоре охрана это и сделала.
Когда Кетавонг обсуждал эпизод с супервайзером и тот спросил его, что сказал зритель, судья ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».
Сообщается, что болельщик сказал «Германия превыше всего».
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Вон друзья из Швеции, Италии или в той же Германии - говорят никакой дискриминации не чувствуют .
- Чехословакия искусственное государство, созданное англичанами
- Мы боремся не за теории и догмы; мы сражаемся за существование немецкого народа
насчёт флагов лучше на нашу страну посмотреть - за косички дочки отца в тюрьму сажают .
так что начните с себя