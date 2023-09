В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису одним из самых интригующих поединков станет встреча третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с австралийцем Алексом де Минауром, который находится на 13-й позиции рейтинга. Матч состоится 4 сентября на стадионе имени Луи Армстронга, начало не ранее 23:00 по московскому времени.

Даниил Медведев никогда не скрывал, что хард это его любимое покрытие, да и результаты говорят о том же. Если брать во внимание исключительно турниры Большого шлема, то у него есть титул чемпиона США 2021 года и два финала Australian Open в 2021 и 2022 году. Успел он в своей карьере побывать и первой ракеткой мира, но до тех пор пока на полную мощь не вышел Карлос Алькарас. Теперь вершина представляется недосягаемой. Хотя в первой половине сезона россиянин заставлял верить в обратное. После относительной неудачи на мейджоре в Австралии, где Даниил выбыл уже в третьем круге, он выиграл пять турниров АТР. Столько же было только у Алькараса. Но затем последовал провал на Roland Garros, где Медведев не смог преодолеть барьер первого круга. Правда, на Уимблдоне россиянин добился самого большого успеха в карьере, выйдя в полуфинал, однако там ничего не смог противопоставить Карлосу Алькарасу. Вернувшись на хард, Даниил пока неубедительно выступил на турнирах в Торонто и Цинциннати, да и на кортах в Нью-Йорке пока не феерит. Куда-то подевалась присущая ему уверенность, в игре появились необъяснимые провалы. Если на ранних стадиях соперники это прощали, то дальше может быть сложнее.

Алекс де Минаур точно ничего не простит. Австралиец в последнее время улучшает свои результаты, в рейтинге смог подняться на 12 строчку и лишь перед самым US Open опустился ниже на одну позицию. Алекс тоже может назвать покрытие хард своим любимым и также как у Даниила, самый большой его успех на турнирах Большого шлема связан с US Open, где в 2020 году он смог выйти в четвертьфинал. Но по-настоящему раскрываться и показывать стабильные результаты де Минаур начал только в этом сезоне. Четыре раза он в 2023 году выходил в финалы турниров АТР и смог один из них выиграть в первой половине сезона в Мексике. После относительной неудачи на Уимблдоне, где австралиец выбыл из турнира после второго круга, он отправился за океан и стал готовится к US Open. Довольно успешно. На Los Cabos Open в Мексике он в финале уступил Стефаносу Циципасу, а в Торонто также в решающем поединке проиграл Яннику Синнеру. Так что если для кого и стало неожиданным выступление де Минаура на Открытом чемпионате США, то точно не для специалистов, следящих за его матчами. Лишь в матче первого круга он отдал один сет Тимофею Скатову из Казахстана, в остальных играх австралиец был безупречен.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 52/11

победы/поражения Медведева на харде — 30/5

рейтинг ATP де Минаура — 13

победы/поражения де Минаура в 2023 году — 37/19

победы/поражения де Минаура на харде — 24/9

Факты и статистика перед матчем Медведев — де Минаур

Даниил Медведев выиграл 13 из 14 предыдущих матчей на Открытом чемпионате США по теннису. Хорошую форму Алекса де Минаура подтверждают последние результаты. Теннисист одержал 12 побед в 15 последних матчах.

Статистика личных встреч Медведев — де Минаур

Теннисисты хорошо знают друг друга, встречались они шесть раз, счет этих матчей 4 – 2 в пользу Медведева. Однако проблема может быть в том, что два последних поединка выиграл Алекс. Один из них в ноябре прошлого года в Париже, а второй совсем недавно как раз в Торонто на National Bank Open. В четвертьфинале австралиец оказался сильнее в двух сетах.

Прогноз на матч Медведев — де Минаур

Даниилу пора найти свой лучший теннис и включиться на полную мощь, иначе есть большая вероятность закончить турнир уже в четвертом круге. В предыдущих трех матчах Медведев совершил 19 двойных ошибок, в третьих сетах случаются провалы. В поединке с Себастьяном Баесом был риск, что аргентинец может выйти из безнадежной ситуации. У австралийца пока провалов нет, по турниру он идет уверенно. Букмекеры отдают преимущество россиянину, но подавляющим его не назвать. Winline предлагает на победу третьей ракетки мира коэффициент 1,51, успех де Минаура оценивается коэффициентом 3,00.

Наш прогноз: на победу Медведева можно поставить, лишь учитывая его опыт и умение выкарабкиваться из сложных ситуаций. К тому же есть надежда, что Даниил сделал вывод из поражения двухнедельной давности. Подстраховаться можно форой в отношении австралийца +5,0.

