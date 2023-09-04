Россиянка Дарья Касаткина в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится 5 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Поединок соперниц пройдет на центральном корте имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Дарья Касаткина явно задолжала своим болельщикам. У нее в карьере шесть титулов на турнирах WTA, но подобными победами россиянка уже не радовала очень давно. Нынешний сезон в этом плане вообще пока проходит вхолостую. Дважды Дарье удавалось доходить до финалов, но оба раза она проигрывала. С турнирами Большого шлема тоже в этом сезоне не выходит ничего хорошего. Несмотря на то, что лучшим результатом для нее является полуфинал Roland Garros, в Париже она выбыла как раз в четвертом круге, и подобная участь может ждать ее на US Open. В каждом из трех предыдущих поединков Касаткина испытывала проблемы, в первом и во втором кругах пришлось играть трехсетовые матчи.

У Арины Соболенко, напротив, никаких проблем, и от матча к матчу она только прибавляет. Француженку Клару Бурель в третьем круге она попросту разгромила, отдав сопернице лишь два гейма. С мощью ее ударов и подач редко кому удается справиться в туре. Белоруска одна из главных претенденток на победу в турнире и более тяжелые поединки ждут ее впереди. Вообще за последние два сезона Соболенко удалось сделать качественный скачок, улучшить свою игру, то есть то, чего пока никак не удается Дарье Касаткиной. Отсюда абсолютно заслуженные тринадцать титулов на турнирах WTA и победа в январе на Australian Open.

Соперницы встречались между собой шесть раз, четыре победы на счету белоруски. Последняя случилась совсем недавно в середине августа на турнире в Цинциннати. Там в обоих сетах Соболенко брала гейм на подаче Касаткиной, а дальше спокойно доводила дело до победы. Сценарий предстоящего поединка наверняка будет таким же. Букмекеры отдают преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,32, выигрыш Дарьи оценивается коэффициентом 3,46.

Расписание US Open 2023