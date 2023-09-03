US Open. Расписание 8-го дня. Касаткина и Соболенко сыграют не ранее 02:00 мск, Рублев – вторым запуском, Медведев – четвертым
US Open опубликовал расписание на восьмой игровой день, 4 сентября. Пока что оно есть только для двух главных кортов.
Матчи начнутся в 19:00 по Москве. Вечерняя сессия на корте Артура Эша стартует в 02:00 мск.
Утро:
- Мэдисон Киз (17) – Джессика Пегула (3);
- Карлос Алькарас (1) – Маттео Арнальди.
Вечер:
- Дарья Касаткина (13) – Арина Соболенко (2);
- Александр Зверев (12) – Янник Синнер (6).
На корте Луи Армстронга матчи начнутся в 18:00. План следующий:
- Пейтон Стернс – Маркета Вондроушова (9);
- Джек Дрэйпер – Андрей Рублев (8);
- Онс Жабер (5) – Чжэн Циньвэнь (23);
- Даниил Медведев (3) – Алекс Де Минаур (13).
Полностью расписание появится здесь.
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