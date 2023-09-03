US Open. Расписание 8-го дня. Касаткина и Соболенко сыграют не ранее 02:00 мск, Рублев – вторым запуском, Медведев – четвертым

Теги US Open ATP WTA Андрей Рублев Дарья Касаткина Даниил Медведев Алекс де Минаур Арина Соболенко Джек Дрэйпер Теннис

US Open опубликовал расписание на восьмой игровой день, 4 сентября. Пока что оно есть только для двух главных кортов.

Матчи начнутся в 19:00 по Москве. Вечерняя сессия на корте Артура Эша стартует в 02:00 мск.

Утро:

Вечер:

На корте Луи Армстронга матчи начнутся в 18:00. План следующий:

Полностью расписание появится здесь.

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12 комментариев

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costa0545
Вот амеры, сволочи опять Даниила ночью играть поставили)))
+10
0
+10
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petia.subbotin
О, медвед опять в 4 утра играть будет, пипец
+5
-1
+4
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Dym86
О, Рубль в удобное время
+3
0
+3
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sedric
Ответ Tarkovski
В 23 ч по Москве, вполне хорошее
Это предварительно. Потому что перед ним 3 матча, которые идут подряд, и и один из них мужской. Т.е. в реальности это будет около 2 ночи, скорее всего.
+3
0
+3
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Dikki Shelton
Удачи Даше.
+2
0
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Ярик01
Ответ petia.subbotin
О, медвед опять в 4 утра играть будет, пипец
Зато все время лучший корт, как просят болельщики
+2
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Tarkovski
Ответ petia.subbotin
Кстати, подскажите, финал тоже будет играться в неудобное время?
В 23 ч по Москве, вполне хорошее
+2
0
+2
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Serik Alik
Ответ Tarkovski
Ну вот в прошлом году финал в 23:20 начался, уж не знаю были ли там перед ним другие игры
Скорее всего парники финал играли перед одиночкой
+2
0
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petia.subbotin
Ответ petia.subbotin
О, медвед опять в 4 утра играть будет, пипец
Кстати, подскажите, финал тоже будет играться в неудобное время?
+1
0
+1
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Maricone
Ответ petia.subbotin
Кстати, подскажите, финал тоже будет играться в неудобное время?
неудобное время - это относительно
+1
0
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Tarkovski
Ответ sedric
Это предварительно. Потому что перед ним 3 матча, которые идут подряд, и и один из них мужской. Т.е. в реальности это будет около 2 ночи, скорее всего.
Ну вот в прошлом году финал в 23:20 начался, уж не знаю были ли там перед ним другие игры
+1
0
+1
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Лыко в строку
Удачи Арине. Даш 1й ракеткой не станет никогда.
0
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