Мухова впервые вышла в 1/4 US Open. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Теги US Open WTA Каролина Мухова Ван Синюй Теннис

Каролина Мухова обыграла Ван Синюй в четвертом круге US Open – 6:3, 5:7, 6:1.

Чешка пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Ролан Гаррос»-2023, на Australian Open-2021 и на «Уимблдоне» в 2019-м и 2021-м.

В 1/4 в Нью-Йорке она сыграет с Белиндой Бенчич или Сораной Кырстей.

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10 комментариев

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Вини
Ответ encaro_one
Прям как Рублев, только у неё есть 1/2 и финал. Да и потенциал повыше.
Прям как Рублев - это Пегула)
+16
0
+16
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Syndycate
Супер, Мухова красотка
+10
0
+10
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encaro_one
Прям как Рублев, только у неё есть 1/2 и финал.
Да и потенциал повыше.
+4
-2
+2
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Берни Парент
Умничка Каролина! Очень рад за неё.
+1
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Baur Salimov
Ответ Syndycate
Супер, Мухова красотка
Реально,красавица!
+1
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tRIFF
Внезапно
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Buhmichael
Каролина 💖
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Duck Nightingale
Ответ Берни Парент
Умничка Каролина! Очень рад за неё.
Че, красивая?
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