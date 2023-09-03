Мухова впервые вышла в 1/4 US Open. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Каролина Мухова обыграла Ван Синюй в четвертом круге US Open – 6:3, 5:7, 6:1.

Чешка пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Ролан Гаррос»-2023, на Australian Open-2021 и на «Уимблдоне» в 2019-м и 2021-м.

В 1/4 в Нью-Йорке она сыграет с Белиндой Бенчич или Сораной Кырстей.

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