Вашек Поспишил: «Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела»

Вашек Поспишил пожаловался, что более тяжелые мячи вредят здоровью игроков .

«Несколько лет назад велись разговоры о том, что ATP и WTA хотят «замедлить игру», чтобы удлинить розыгрыши для болельщиков. Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела. Почти все игроки, с которыми я общался, считают так же. Я никогда не видел в туре столько травм запястья, локтя и плеча. Если от этих изменений мяча не откажутся, то дальше будет только хуже. ATP, WTA, пожалуйста, начните прислушиваться. Травмы игроков вредят и вам».

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