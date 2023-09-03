Вашек Поспишил: «Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела»

Теги травмы ATP WTA Вашек Поспишил Теннис

Вашек Поспишил пожаловался, что более тяжелые мячи вредят здоровью игроков .

«Несколько лет назад велись разговоры о том, что ATP и WTA хотят «замедлить игру», чтобы удлинить розыгрыши для болельщиков. Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела. Почти все игроки, с которыми я общался, считают так же. Я никогда не видел в туре столько травм запястья, локтя и плеча. Если от этих изменений мяча не откажутся, то дальше будет только хуже. ATP, WTA, пожалуйста, начните прислушиваться. Травмы игроков вредят и вам».

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17 комментариев

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Vano from Tbilisi
А вообще конечно мерзко когда так поступают в угоду зрителям и плюют на игроков. И теперь то понятно откуда такой всплеск результатов на харде у грунтовых ноунеймов из аргентины и испании
+27
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+26
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ProLL
ATP, уверен, вообще плевать, кто там травмируется - не играет один, его место занимает другой. Возможно, atp приняли бы какие-то меры, если бы серьёзные травмы получили Алькарас и Джокович, которые приносят им основной доход. Но они в порядке, значит, и у atp все в порядке. Новак вообще несколько раз говорил в этом году, что у него нет никаких проблем с мячами. Так что никто Поспишила слушать не будет, к сожалению. Да и, мне кажется, для нейтрального зрителя действительно интереснее, когда розыгрыши длинные, а не из 2-3 ударов. Так что, как болельщик Медведева, я, конечно, недоволен тем, что atp делает с мячами, но, в принципе, вижу в этом логику.
+4
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Rjcnbr
Ответ Vano from Tbilisi
А вообще конечно мерзко когда так поступают в угоду зрителям и плюют на игроков. И теперь то понятно откуда такой всплеск результатов на харде у грунтовых ноунеймов из аргентины и испании
0 грнутовиков в 1/8 трёх шлемов кроме РГ в этом году
+4
-1
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Sincere
Ответ Alex Morhan
Не говорил он, что эти мячи ему нравятся. Играть нужно в любых условиях. С точки зрения игры наоборот хуже должно быть Новаку
Джоку как раз лучше всех от этого. медленные условия - его идеальная среда. его там невозможно пробить, тяжело держать подачу против него и т.д. раньше просто корты замедляли, а теперь этого мало - надо еще и мячи))) как будто игра была быстрой где-либо в последние 20 лет, лол.
Еще в Канаде было заметно, как трудно теннисистам держать свои подачи, сколько было отданных подач
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Lola Lola
Интересно -насколько стали тяжелее? Кто знает?
+3
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Rjcnbr
Ответ Vano from Tbilisi
а другие турниры не в счет? ок
Какие фамилии то у ноунеймов из Испании и Аргентины
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Natta
Ответ ProLL
ATP, уверен, вообще плевать, кто там травмируется - не играет один, его место занимает другой. Возможно, atp приняли бы какие-то меры, если бы серьёзные травмы получили Алькарас и Джокович, которые приносят им основной доход. Но они в порядке, значит, и у atp все в порядке. Новак вообще несколько раз говорил в этом году, что у него нет никаких проблем с мячами. Так что никто Поспишила слушать не будет, к сожалению. Да и, мне кажется, для нейтрального зрителя действительно интереснее, когда розыгрыши длинные, а не из 2-3 ударов. Так что, как болельщик Медведева, я, конечно, недоволен тем, что atp делает с мячами, но, в принципе, вижу в этом логику.
Учитывая его больной локоть, ему только хуже от таких мячей. Как-то в этом сезоне он тоже говорил, что мячи тяжелые
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Vano from Tbilisi
Опять Медведев ноет, доколе?
+8
-7
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VaD
Почему тогда Джокович не травмируется?
+7
-6
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Vano from Tbilisi
Ответ Rjcnbr
0 грнутовиков в 1/8 трёх шлемов кроме РГ в этом году
а другие турниры не в счет? ок
+1
0
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Alex Morhan
Ответ ProLL
ATP, уверен, вообще плевать, кто там травмируется - не играет один, его место занимает другой. Возможно, atp приняли бы какие-то меры, если бы серьёзные травмы получили Алькарас и Джокович, которые приносят им основной доход. Но они в порядке, значит, и у atp все в порядке. Новак вообще несколько раз говорил в этом году, что у него нет никаких проблем с мячами. Так что никто Поспишила слушать не будет, к сожалению. Да и, мне кажется, для нейтрального зрителя действительно интереснее, когда розыгрыши длинные, а не из 2-3 ударов. Так что, как болельщик Медведева, я, конечно, недоволен тем, что atp делает с мячами, но, в принципе, вижу в этом логику.
Не говорил он, что эти мячи ему нравятся. Играть нужно в любых условиях. С точки зрения игры наоборот хуже должно быть Новаку
+2
-1
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Alex Morhan
Ответ Sincere
Джоку как раз лучше всех от этого. медленные условия - его идеальная среда. его там невозможно пробить, тяжело держать подачу против него и т.д. раньше просто корты замедляли, а теперь этого мало - надо еще и мячи))) как будто игра была быстрой где-либо в последние 20 лет, лол. Еще в Канаде было заметно, как трудно теннисистам держать свои подачи, сколько было отданных подач
Без обид, но сейчас ты сказки рассказываешь. Если взглянуть на карьеру, Новак лучше всего играет, если и не на самых быстрых кортах(которых по-твоему и нет вовсе), но на средних, а не медленных. Это подтверждают АО+Уим+турниры в зале . Самые медленные условия ему не могут быть на руку, у него просто нет такой мощи, чтобы разгонять эти мячи. Главное для Джоковича в условиях, если речь не о матче с Роджером и быстрейшем корте, это контроль игры. Ветер, солнце, жара, предсказуемый отскок мяча
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nmnackjbxkasbk
Ответ берде
Тяжелее чем 12 часовая смена на заводе, вероятно.
такие заводы еще поискать надо
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Sincere
Ответ Alex Morhan
Без обид, но сейчас ты сказки рассказываешь. Если взглянуть на карьеру, Новак лучше всего играет, если и не на самых быстрых кортах(которых по-твоему и нет вовсе), но на средних, а не медленных. Это подтверждают АО+Уим+турниры в зале . Самые медленные условия ему не могут быть на руку, у него просто нет такой мощи, чтобы разгонять эти мячи. Главное для Джоковича в условиях, если речь не о матче с Роджером и быстрейшем корте, это контроль игры. Ветер, солнце, жара, предсказуемый отскок мяча
Прикол в том, что у Джока игра и так не остроатакующая, длинные розыгрыши на износ соперника - это его любимое блюдо. А соперникам против него совсем невыносимо играть такими мячами - его и так сложно пробить всегда было. У меня до сих пор перед глазами стоит матч в Канаде Деминора с Фрицем, где каждый розыгрыш на чьей угодно подаче шел очень долго и никто не мог выиграть очко)))
На Уиме у Джока мало конкуренции не потому, что он какой-то травяной бог, а потому что топовая молодежь никак не может научиться играть на траве. Ну хоть Алькарас научился.
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