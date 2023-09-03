Вашек Поспишил: «Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела»
Вашек Поспишил пожаловался, что более тяжелые мячи вредят здоровью игроков .
«Несколько лет назад велись разговоры о том, что ATP и WTA хотят «замедлить игру», чтобы удлинить розыгрыши для болельщиков. Мячи становятся все тяжелее, и – какая неожиданность – это убивает наши тела. Почти все игроки, с которыми я общался, считают так же. Я никогда не видел в туре столько травм запястья, локтя и плеча. Если от этих изменений мяча не откажутся, то дальше будет только хуже. ATP, WTA, пожалуйста, начните прислушиваться. Травмы игроков вредят и вам».
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На Уиме у Джока мало конкуренции не потому, что он какой-то травяной бог, а потому что топовая молодежь никак не может научиться играть на траве. Ну хоть Алькарас научился.