Вондроушова впервые с 2018-го вышла во вторую неделю US Open. Она проиграла всего 10 геймов
Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушовал на US Open разгромила Екатерину Александрову (6:2, 6:1) и вышла в четвертый круг.
24-летняя чешка шестой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема», а на US Open сделала это впервые с 2018-го.
По ходу турнира она пока проиграла всего 10 геймов.
Дальше Вондроушова встретится с Пейтон Стернс, которая впервые дошла до этой стадии на ТБШ.
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