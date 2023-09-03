Вондроушова впервые с 2018-го вышла во вторую неделю US Open. Она проиграла всего 10 геймов

Чемпионка « » Маркета Вондроушовал на US Open разгромила (6:2, 6:1) и вышла в четвертый круг.

24-летняя чешка шестой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема», а на сделала это впервые с 2018-го.

По ходу турнира она пока проиграла всего 10 геймов.

Дальше Вондроушова встретится с Пейтон Стернс, которая впервые дошла до этой стадии на ТБШ.

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