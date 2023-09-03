Вондроушова впервые с 2018-го вышла во вторую неделю US Open. Она проиграла всего 10 геймов

Теги US Open WTA Маркета Вондроушова Пейтон Стернс Теннис

Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушовал на US Open разгромила Екатерину Александрову (6:2, 6:1) и вышла в четвертый круг.

24-летняя чешка шестой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема», а на US Open сделала это впервые с 2018-го.

По ходу турнира она пока проиграла всего 10 геймов.

Дальше Вондроушова встретится с Пейтон Стернс, которая впервые дошла до этой стадии на ТБШ.

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2 комментария

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Комиссар Жабер
Вот так вот незаметно Вондроушова снова подкрадывается как минимум до полуфинала, со Стернс проблем быть недолжно, в 1/4 Пегула, но у нее проклятие четвертьфиналов, и на Уиме ее уже закрывала Вондроушова. Дальше и финал недалеко, если в полуфинале Жабер будет
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самарец52
Зато у наших своё проклятие - не могут с чешками играть, как в своё время хоккеисты.
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