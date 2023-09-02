Арнальди второй раз обыграл соперника из топ-20

Теги US Open ATP Кэмерон Норри Маттео Арнальди Теннис

61-я ракетка мира Маттео Арнальди в третьем круге US Open обыграл №16 Кэмерона Норри – 6:3, 6:4, 6:3.

22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема». Сейчас он третий раз играет в основной сетке.

Для Арнальди это вторая в карьере победа над игроком топ-20 в карьере – в этом году он обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда. Четыре матча против двадцатки он проиграл.

Дальше итальянец сыграет с Карлосом Алькарасом.

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6 комментариев

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revodrok
кажется, в этот раз Норри не сможет похвастаться, что ничего не отдавал сопернику.)
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STB
Открывая новость, я даже не сомневался, не зная заранее, что первая победа была над Руудом :)
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Большой Сэми
При всем уважении, но Норри это откровенная параша, в плане игры)
И нет, я не ставил на него и не ставлю уже три года))
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ugmyanswer
Арнальди видимо специализируется на таких соперниках:))

Либо соплежуя обыграет, либо крысу
+4
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Dr_horrible
Последние полтора года не слежу за теннисном так пристально, как раньше, поэтому, ребзи, подскажите, каким образом британец Норри поднялся в рейтинге так высоко? Сколько помню - средненький теннис, средняя подача
Да, ошибается мало, но за счёт перекидывания мячом обратно без винерсов не подняться же так высоко
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sedric
Ответ ugmyanswer
Арнальди видимо специализируется на таких соперниках:)) Либо соплежуя обыграет, либо крысу
Учитывая его пушку справа, то тащеров он хорошо пробивает. А вот когда натыкается на такую же пушку, возникают проблемы. Леха Попырин его этим взял недавно в Умаге. Но вообще парень перспективный. В моем топе тех, от кого жду сильного прогресса.
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