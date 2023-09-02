Арнальди второй раз обыграл соперника из топ-20

61-я ракетка мира Маттео Арнальди в третьем круге US Open обыграл №16 Кэмерона Норри – 6:3, 6:4, 6:3.

22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема». Сейчас он третий раз играет в основной сетке.

Для Арнальди это вторая в карьере победа над игроком топ-20 в карьере – в этом году он обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда. Четыре матча против двадцатки он проиграл.

Дальше итальянец сыграет с Карлосом Алькарасом.

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