Арнальди второй раз обыграл соперника из топ-20
61-я ракетка мира Маттео Арнальди в третьем круге US Open обыграл №16 Кэмерона Норри – 6:3, 6:4, 6:3.
22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема». Сейчас он третий раз играет в основной сетке.
Для Арнальди это вторая в карьере победа над игроком топ-20 в карьере – в этом году он обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда. Четыре матча против двадцатки он проиграл.
Дальше итальянец сыграет с Карлосом Алькарасом.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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И нет, я не ставил на него и не ставлю уже три года))
Либо соплежуя обыграет, либо крысу
Да, ошибается мало, но за счёт перекидывания мячом обратно без винерсов не подняться же так высоко