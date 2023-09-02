Шелтон о подаче 236 км/ч: «Папа всегда расстраивается, когда я так луплю»

Бен Шелтон прокомментировал то, что выполнил подачу со скоростью 236 км/ч.

В третьем круге US Open он обыграл Аслана Карацева – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Его спросили, как его отец – бывший теннисист – отреагировал на эту подачу.

«Папа всегда расстраивается, когда я так луплю. После матча он мне сказал: «Я знаю, что ты потом смотрел на табло».

Там на экране показывают самую сильную подачу турнира. И он такой: «Я знаю, что ты смотрел, на первом ли ты месте». Он меня ругал».

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