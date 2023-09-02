Шелтон о подаче 236 км/ч: «Папа всегда расстраивается, когда я так луплю»

Теги US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал то, что выполнил подачу со скоростью 236 км/ч.

В третьем круге US Open он обыграл Аслана Карацева – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Его спросили, как его отец – бывший теннисист – отреагировал на эту подачу.

«Папа всегда расстраивается, когда я так луплю. После матча он мне сказал: «Я знаю, что ты потом смотрел на табло».

Там на экране показывают самую сильную подачу турнира. И он такой: «Я знаю, что ты смотрел, на первом ли ты месте». Он меня ругал».

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5 комментариев

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Rjcnbr
Залупил, сынок. Буки давали 230.5 на турнир, кстати
+11
-1
+10
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SKA Rostov1992
Лупил вчера своей дубиной конечно знатно
+2
0
+2
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S.Graf
Любой папа расстроится и наругает, если в него так лупить))
0
0
0
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Оскар Муравьёв
Ответ master s
хвастун, до рекорда еще 27 км
Официально признанный рекорд АТП Изнер 253 км в час... 236 это даже близко не в топ 10
+1
-1
0
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