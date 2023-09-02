Возняцки отыграла у Брэди сет и брейк и вышла во вторую неделю на первом ТБШ за 3,5 года

Каролин Возняцки победила Дженнифер Брэди в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:1. Во втором сете она уступала 0:2.

Датчанка выиграла 10 из последних 11 геймов.

33-летняя Возняцки проводит третий турнир после возвращения в тур и впервые за это время прошла дальше второго круга. Она не выступала на «Больших шлемах» с Australian Open-2020, на котором завершила карьеру.

Благодаря этой победе Возняцки поднимется в топ-300.

Теперь она поборется с Коко Гауфф или Элизой Мертенс.

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