Возняцки отыграла у Брэди сет и брейк и вышла во вторую неделю на первом ТБШ за 3,5 года

Теги US Open WTA Каролин Возняцки Теннис

Каролин Возняцки победила Дженнифер Брэди в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:1. Во втором сете она уступала 0:2.

Датчанка выиграла 10 из последних 11 геймов.

33-летняя Возняцки проводит третий турнир после возвращения в тур и впервые за это время прошла дальше второго круга. Она не выступала на «Больших шлемах» с Australian Open-2020, на котором завершила карьеру.

Благодаря этой победе Возняцки поднимется в топ-300.

Теперь она поборется с Коко Гауфф или Элизой Мертенс.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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24 комментария

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kjma
Возняцки надо заменить Саккари в топ-10
+14
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Stas Salesov
Ответ Nikolay Stavrogin
Очень хочется узнать, чем лечат/лечили Каро. Многие заснуть не могут с такими диагнозами из-за боли и получают инвалидность через нное число лет, не то что в теннис играть, а Каро не просто в теннис играет, а разрывает топ вта. А все говорят только про то, что она после рождения детей вернулась...( Надеюсь, пройдет максимально далеко, чтобы тема развилась
Она сотрудничает с крупной бельгийской фармацевтической компанией UCB, скорее всего для нее разработали схему с их препаратом на основе моноклональных антител (симзия) https://www.youtube.com/watch?v=-5ehYT-O2dI
+10
-1
+9
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Alex19
Ответ ogent
Если Каро сможет победить Гауф, то сможет побороться тогда и со Швентек
А, если сможет победить Майка Тайсона, тогда и с Джимми Коннорсом зарубится.
+7
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Другая_
Никогда не болела за Каровоза, но сейчас прям рада) Ностальгия что ли)
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Большой Сэми
Ответ Виктор Морев
кстати, для Российских Теннисисток взять Титул после Победы над Каролин Возняцки, было большей проблемой, чем после Победы над С.Уильямс
ты сам понял что написал?
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Nikolay Stavrogin
Очень хочется узнать, чем лечат/лечили Каро.
Многие заснуть не могут с такими диагнозами из-за боли и
получают инвалидность через нное число лет, не то что в теннис играть, а Каро не просто в теннис играет, а разрывает топ вта.
А все говорят только про то, что она после рождения детей вернулась...(
Надеюсь, пройдет максимально далеко, чтобы тема развилась
+4
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Pavel Harriss
на опыте
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ogent
Если Каро сможет победить Гауф, то сможет побороться тогда и со Швентек
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Комиссар Жабер
Ответ Nikolay Stavrogin
Очень хочется узнать, чем лечат/лечили Каро. Многие заснуть не могут с такими диагнозами из-за боли и получают инвалидность через нное число лет, не то что в теннис играть, а Каро не просто в теннис играет, а разрывает топ вта. А все говорят только про то, что она после рождения детей вернулась...( Надеюсь, пройдет максимально далеко, чтобы тема развилась
Какой топ, пенсионерка Квитова?
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Диономис
С каждым матчем болельщиков из Дагестана будет все больше и больше.
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Сергей48
С победой! Каролин удачи и дальнейшего продвижения по сетке!
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goodloser
Ответ Jesse Boy
позор нынешним девчонкам, конечно... финалистка БШ вроде, а тут из дома для престарелых вернулась маман и вперёд дергать действующих "звёзд"
У Возняцки по-разному получается. Действующие звёзды Вондроушова и Грачёва её обыграли, а действующие звёзды Биррелл, Прозорова, Квитова и Брэйди проиграли.
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Jesse Boy
Ответ goodloser
У Возняцки по-разному получается. Действующие звёзды Вондроушова и Грачёва её обыграли, а действующие звёзды Биррелл, Прозорова, Квитова и Брэйди проиграли.
ну да, это женский теннис, чему тут ещё удивляться...
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Виктор Морев
Ответ Йенс Мустерманн
Для российских теннисисток в целом взять титул было большой проблемой во время прайма Каролины и Серены, на тех турнирах, где они обе присутствовали )
по количеству Титулов на территории USA, которые взяли Российские Теннисистки ( в том числе, по пути обыгрывая С.Уильямс) можно сказать другое.

но Возняцки по пути к Титулам, обыгрывали семь (7) раз. а С.Уильямс обыгрывали (10) десять раз.
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Nikolay Stavrogin
Ответ Stas Salesov
Она сотрудничает с крупной бельгийской фармацевтической компанией UCB, скорее всего для нее разработали схему с их препаратом на основе моноклональных антител (симзия) https://www.youtube.com/watch?v=-5ehYT-O2dI
Спасиб. Жаль комментарии отключены и она делает акцент немного на другом, особо не говоря о препаратах за десятки тысяч р. за укол, которые и являются основой для всего остального.
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