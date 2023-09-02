Возняцки отыграла у Брэди сет и брейк и вышла во вторую неделю на первом ТБШ за 3,5 года
Каролин Возняцки победила Дженнифер Брэди в третьем круге US Open – 4:6, 6:3, 6:1. Во втором сете она уступала 0:2.
Датчанка выиграла 10 из последних 11 геймов.
33-летняя Возняцки проводит третий турнир после возвращения в тур и впервые за это время прошла дальше второго круга. Она не выступала на «Больших шлемах» с Australian Open-2020, на котором завершила карьеру.
Благодаря этой победе Возняцки поднимется в топ-300.
Теперь она поборется с Коко Гауфф или Элизой Мертенс.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Многие заснуть не могут с такими диагнозами из-за боли и
получают инвалидность через нное число лет, не то что в теннис играть, а Каро не просто в теннис играет, а разрывает топ вта.
А все говорят только про то, что она после рождения детей вернулась...(
Надеюсь, пройдет максимально далеко, чтобы тема развилась
но Возняцки по пути к Титулам, обыгрывали семь (7) раз. а С.Уильямс обыгрывали (10) десять раз.