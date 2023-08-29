Возняцки о том, что вышла на корт в плаще и комбинезоне: «Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз»

Теги US Open WTA Каролин Возняцки adidas стиль Теннис

Каролин Возняцки прокомментировала свой внешний вид на US Open.

Она вышла на корт в черном плаще и играла матч в синем комбинезоне.

– Отличная форма, плащ. Что думаете насчет своего выхода на корт?

– Это US Open. Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз. На данном этапе можно еще и сделать заявление. Думаю, я именно в такой ситуации.

– Как вы участвовали в дизайне?

– На самом деле, поскольку долго почти никто не знал, решение было принято в последний момент: «Ладно, давайте рискнем и попробуем». По-моему, выглядит круто.

Да, adidas подготовил этот вариант в последний момент. По-моему, выглядит здорово.

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7 комментариев

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Мирослав Холод
любая тряпка на лучезарной🌞 женщине,как произведение искусства
+7
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tRIFF
Ухх, Каро в отличной форме во всех смыслах! Комбинезон 🔥🔥🔥
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Стас Бережнов
Вполне оригинально и не пошло, всё в рамках. И стильно.
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Сергей48
Каролин всё к лицу! Прекрасная фигура!
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Syndycate
У Азаренки похожая была
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Lola Lola
Ответ Syndycate
У Азаренки похожая была
комбез -ну очень не понравился. А так -удачи Виктории!
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Другая_
Ей идет этот комбез. Всегда нравилось то, что адидас шьет для нее.
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