Возняцки о том, что вышла на корт в плаще и комбинезоне: «Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз»

Каролин Возняцки прокомментировала свой внешний вид на US Open.

Она вышла на корт в черном плаще и играла матч в синем комбинезоне.

– Отличная форма, плащ. Что думаете насчет своего выхода на корт?

– Это US Open. Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз. На данном этапе можно еще и сделать заявление. Думаю, я именно в такой ситуации.

– Как вы участвовали в дизайне?

– На самом деле, поскольку долго почти никто не знал, решение было принято в последний момент: «Ладно, давайте рискнем и попробуем». По-моему, выглядит круто.

Да, adidas подготовил этот вариант в последний момент. По-моему, выглядит здорово.

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