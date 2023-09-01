20-летний Шелтон – самый молодой американец во второй неделе US Open с 1992-го

Теги US Open ATP Бен Шелтон Теннис

47-я ракетка мира Бен Шелтон обыграл №77 Аслана Карацева в третьем круге US Open – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Шелтон повторил свой лучший результат на ТБШ. В этом году он дошел до 1/8 финала на Australian Open.

20-летний Шелтон – самый молодой американец, вышедший во вторую неделю одиночного US Open, после Майкла Чанга в 1992-м. Шелтон второй раз участвует в US Open, в прошлом году он выбыл на старте турнира.

После матча Шелтон отправил один из мячей в комментаторскую, где свой дебютный матч в этом качестве отработал Кристофер Юбэнкс (он выбыл с турнира во втором круге).

Теперь Шелтон поборется с Томми Полом.

Фото: @Dimonator.

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7 комментариев

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Даниил Александров
Тип он конечно неприятный, но еще когда он играл с Карлосом в Канаде, я уже тогда сказал что в будущем он станет сильнее и попадет в десятку
+6
-1
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Liza Veselova
Смотрела их подкаст с Тиафу еще. Втроем сидели, и Шелтон там как дитя со взрослыми немного был)) Но клевое у амриканцев поколение, конечно
+3
0
+3
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Achilles 21
Ответ Даниил Александров
Тип он конечно неприятный, но еще когда он играл с Карлосом в Канаде, я уже тогда сказал что в будущем он станет сильнее и попадет в десятку
а чего неприятный? а то не следил за ним
0
0
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Nottingham Forest
Ответ Даниил Александров
Тип он конечно неприятный, но еще когда он играл с Карлосом в Канаде, я уже тогда сказал что в будущем он станет сильнее и попадет в десятку
тоже не понимаю почему его можно считать неприятным, возможно я не видел какие-то эпизоды, но в целом у меня о нём сложилась впечталение как о супер позитивном парне, кайфующего от тенниса
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