20-летний Шелтон – самый молодой американец во второй неделе US Open с 1992-го

47-я ракетка мира Бен Шелтон обыграл №77 Аслана Карацева в третьем круге US Open – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Шелтон повторил свой лучший результат на ТБШ. В этом году он дошел до 1/8 финала на Australian Open.

20-летний Шелтон – самый молодой американец, вышедший во вторую неделю одиночного US Open, после Майкла Чанга в 1992-м. Шелтон второй раз участвует в US Open, в прошлом году он выбыл на старте турнира.

После матча Шелтон отправил один из мячей в комментаторскую, где свой дебютный матч в этом качестве отработал Кристофер Юбэнкс (он выбыл с турнира во втором круге).

Теперь Шелтон поборется с Томми Полом.

Фото: @Dimonator.

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