Пол впервые вышел во вторую неделю US Open
Томми Пол обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге US Open – 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.
Пол впервые вышел во вторую неделю домашнего «Большого шлема». Теперь он доходил до этой стадии на всех ТБШ, кроме «Ролан Гаррос».
Пол выиграл девять из последних 11 матчей.
За выход в четвертьфинал Пол поборется с Асланом Карацевым или Беном Шелтоном.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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