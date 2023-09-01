Пол впервые вышел во вторую неделю US Open

Теги US Open ATP Томми Пол Теннис

Томми Пол обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге US Open – 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.

Пол впервые вышел во вторую неделю домашнего «Большого шлема». Теперь он доходил до этой стадии на всех ТБШ, кроме «Ролан Гаррос».

Пол выиграл девять из последних 11 матчей.

За выход в четвертьфинал Пол поборется с Асланом Карацевым или Беном Шелтоном.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lola Lola
Ответ rubysmith
Пол и Норри одного поля ягоды для меня, вроде топ 20, но за счет чего они там оказались, я не понимаю
Спросите у Карлито)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий