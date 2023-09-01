Арина Соболенко: «Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы»
Арина Соболенко рассказала, как проводит свободное время в Нью-Йорке.
Она вышла в третий круг US Open, обыграв Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2.
«Хожу на хорошие ужины. Для меня это лучше всего. Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы. И если все счастливы, у нас больше шансов на успех (улыбается)».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Арин, как же это жизненно))
Волк поет песенку, опустив хвост в прорубь:
Чем больше просижу, тем больше наловлю
Чем больше наловлю, тем больше я поем
Чем больше я поем, тем больше я посплю
Чем больше я посплю, тем стану я сильней
И ВСЕХ ПОБЕДЮ, И ВСЕХ ПОБЕДЮ