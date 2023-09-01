Арина Соболенко: «Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как проводит свободное время в Нью-Йорке.

Она вышла в третий круг US Open, обыграв Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2.

«Хожу на хорошие ужины. Для меня это лучше всего. Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы. И если все счастливы, у нас больше шансов на успех (улыбается)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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12 комментариев

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SaltyRose
Все по Маслоу у Арины 😂
+18
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+18
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kustodievka
"Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива."

Арин, как же это жизненно))
+14
-1
+13
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Назар Игорь
Когда я хорошо ужинаю, то остальным ужинать не надо, они и без ужина счастливы.
+6
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+6
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dedpihto59
Любит пожрать, и это заметно💪‼️
+6
0
+6
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Yony
Мультик Лиса и Волк.
Волк поет песенку, опустив хвост в прорубь:

Чем больше просижу, тем больше наловлю
Чем больше наловлю, тем больше я поем
Чем больше я поем, тем больше я посплю
Чем больше я посплю, тем стану я сильней
И ВСЕХ ПОБЕДЮ, И ВСЕХ ПОБЕДЮ
+5
-1
+4
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Огюст
Я то же Арина очень счастлив , когда хорошо и вкусно по ужинаю ! Да , чего скрывать , когда так же по завтракаю и пообедаю ! Успехов тебе и далее !
+5
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DarinaDZ
А не телец ли она по знаку зодиака?
+2
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SaltyRose
Ответ DarinaDZ
А не телец ли она по знаку зодиака?
Хаха, телец :)
+2
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Лыко в строку
А когда несчастна - все несчастны. Вот беда.
+1
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dnovog
Что это было? Нужно было засмеятся?
+2
-2
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генгбенг
а где еёный хокемейстер
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