Арина Соболенко: «Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы»

Арина Соболенко рассказала, как проводит свободное время в Нью-Йорке.

Она вышла в третий круг US Open, обыграв Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2.

«Хожу на хорошие ужины. Для меня это лучше всего. Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы. И если все счастливы, у нас больше шансов на успех (улыбается)».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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