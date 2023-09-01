Медведев о матче с О’Коннеллом: «Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Кристофер О'Коннелл Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге US Open.

Он обыграл Кристофера О’Коннелла – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2. В третьем сете Медведев сначала упустил брейк, а потом два матчбола. Тай-брейк он закончил двумя двойными и двумя ошибками с бэкхенда.

«Тяжелый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше. Я весь матч провел на одном уровне, а он решил сильно прибавить. Не знаю почему.

И мне стало тяжелее. Я рад, что держался. У меня были шансы в третьем сете, и я смог ими воспользоваться в четвертом».

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8 комментариев

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Андрей
В розыгрышах играл супер, в первых двух вообще уничтожал, потом сам себе проблема придумал, но и ОКоннел пиканул

В целом, по игре все хорошо. Эйсов много сделал, значит подача есть, он её улучшил. Она пропадает только из-за тараканов в голове. Надеюсь, психологически на пользу матч пойдёт. Надо стараться в финал выходить, все шансы есть. Физически Даня вроде готов
+30
-3
+27
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nolan_90
Ответ Андрей
В розыгрышах играл супер, в первых двух вообще уничтожал, потом сам себе проблема придумал, но и ОКоннел пиканул В целом, по игре все хорошо. Эйсов много сделал, значит подача есть, он её улучшил. Она пропадает только из-за тараканов в голове. Надеюсь, психологически на пользу матч пойдёт. Надо стараться в финал выходить, все шансы есть. Физически Даня вроде готов
Погодите, там в 1/2 Алькарас светит, если Медведев до туда доберется
+9
0
+9
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ɔculpa
Ответ costa0545
По игре не видно, что форма хорошая к сожалению с такой игрой ловить здесь нечего, абсолютно пропал инстинкт убийцы, когда надо закрыть матч, появляются двойные ошибки, а надо просто чисто закрыть и всё)))
Так вроде у него всегда это было, что с первой попытки закрыть не мог, часто выбирал ещё помучиться. Ну просто чаще, не реализовывая ервый мб или первую подачу на матч, Медведь затем исправлялся новым брейком, или реализовал вторую подачу на матч, а вот тупить до такой степени, что отдавать в итоге целый сет, это, конечно, не круто.
+6
0
+6
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Guillermo
Ответ Андрей
В розыгрышах играл супер, в первых двух вообще уничтожал, потом сам себе проблема придумал, но и ОКоннел пиканул В целом, по игре все хорошо. Эйсов много сделал, значит подача есть, он её улучшил. Она пропадает только из-за тараканов в голове. Надеюсь, психологически на пользу матч пойдёт. Надо стараться в финал выходить, все шансы есть. Физически Даня вроде готов
Психологически тоже готов, судя по приколам на корте)
+3
0
+3
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S.Graf
Походу, в какой именно момент Одеколон заиграл лучше, Даня сам назвал врачу
+3
-2
+1
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petia.subbotin
Ответ nolan_90
Погодите, там в 1/2 Алькарас светит, если Медведев до туда доберется
Да медведу сначала бы де минаура обыграть))
+1
0
+1
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Uu_Balin
В какой-то момент он решил вообще заиграть в теннис...
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