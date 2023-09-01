Медведев о матче с О’Коннеллом: «Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше»

Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге US Open.

Он обыграл Кристофера О’Коннелла – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2. В третьем сете Медведев сначала упустил брейк, а потом два матчбола. Тай-брейк он закончил двумя двойными и двумя ошибками с бэкхенда.

«Тяжелый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше. Я весь матч провел на одном уровне, а он решил сильно прибавить. Не знаю почему.

И мне стало тяжелее. Я рад, что держался. У меня были шансы в третьем сете, и я смог ими воспользоваться в четвертом».

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