Медведев о матче с О’Коннеллом: «Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше»
Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге US Open.
Он обыграл Кристофера О’Коннелла – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2. В третьем сете Медведев сначала упустил брейк, а потом два матчбола. Тай-брейк он закончил двумя двойными и двумя ошибками с бэкхенда.
«Тяжелый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше. Я весь матч провел на одном уровне, а он решил сильно прибавить. Не знаю почему.
И мне стало тяжелее. Я рад, что держался. У меня были шансы в третьем сете, и я смог ими воспользоваться в четвертом».
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В целом, по игре все хорошо. Эйсов много сделал, значит подача есть, он её улучшил. Она пропадает только из-за тараканов в голове. Надеюсь, психологически на пользу матч пойдёт. Надо стараться в финал выходить, все шансы есть. Физически Даня вроде готов