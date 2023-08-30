Винус Уильямс потерпела самое разгромное поражение на US Open

43-летняя проиграла Грет Миннен в первом круге – 1:6, 1:6.

Для экс-первой ракетки мира это самое разгромное в карьере поражение на US Open. Ранее таким было поражение от в третьем круге 2018 года – тогда она взяла три гейма.

Винус – двукратная чемпионка US Open. Она выступала в основной сетке 24-й раз и проводила 100-й матч.

«Подготовка точно была минимальной, но я не думаю, что это значительно повлияло на мое выступление. Просто было много ударов из-за плохой работы ног. Много ошибок с бэкхенда сделала, потому что не работала ногами. Это нормально, когда ты проводишь на корте не очень много времени.

Но нужно отдать должное сопернице. Она играла просто невероятно», – сказала после матча Винус.

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