Винус Уильямс потерпела самое разгромное поражение на US Open

Теги Серена Уильямс Винус Уильямс US Open WTA Грет Миннен Теннис

43-летняя Винус Уильямс проиграла Грет Миннен в первом круге US Open – 1:6, 1:6.

Для экс-первой ракетки мира это самое разгромное в карьере поражение на US Open. Ранее таким было поражение от Серены Уильямс в третьем круге 2018 года – тогда она взяла три гейма.

Винус – двукратная чемпионка US Open. Она выступала в основной сетке 24-й раз и проводила 100-й матч.

«Подготовка точно была минимальной, но я не думаю, что это значительно повлияло на мое выступление. Просто было много ударов из-за плохой работы ног. Много ошибок с бэкхенда сделала, потому что не работала ногами. Это нормально, когда ты проводишь на корте не очень много времени.

Но нужно отдать должное сопернице. Она играла просто невероятно», – сказала после матча Винус.

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1 комментарий

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Садковский Ян
Миннен, к счастью в отличие от КудерБетовой не стала грузить квартиру на свое поражение, а отыграла, как нужно
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