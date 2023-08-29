Швентек преодолела отметку в 20 млн долларов призовых

Теги WTA призовые Ига Швентек деньги Теннис

Ига Швентек заработала за карьеру 20 млн долларов призовых. Она 23-я теннисистка в истории, достигшая этого показателя.

Перед US Open ее призовые составляли 19,9 млн долларов. В понедельник действующая чемпионка вышла во второй круг «Большого шлема», то есть получит за турнир минимум 123 тысячи долларов.

22-летняя Швентек – первая теннисистка, родившаяся в 2000-х, которая преодолела эту отметку. Отметим, что после «Мастерса» в Цинциннати первым игроком, родившимся в 2000-х и преодолевшим эту отметку, стал Карлос Алькарас.

В 2023-м Швентек на данный момент заработала 5,3 млн долларов призовых.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AFP1
Сложно этот показатель оценивать так как в разное время разные денежки платили, правильно считать хотя бы в Гамбургерах.. (Бикмаках).. -)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
красава
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dikki Shelton
Неплохо. Молодец Ига😊
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хорошее приданное собрала себе Паночка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
20 млн сейчас заработать гораздо проще, чем лет 20 назад. Совсем другие призовые, другая покупательская способность доллара. Вообще не показатель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ AFP1
Сложно этот показатель оценивать так как в разное время разные денежки платили, правильно считать хотя бы в Гамбургерах.. (Бикмаках).. -)
Конечно, 20 лет назад победитель получал в 10 раз меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий