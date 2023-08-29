Швентек преодолела отметку в 20 млн долларов призовых

заработала за карьеру 20 млн долларов призовых. Она 23-я теннисистка в истории, достигшая этого показателя.

Перед US Open ее призовые составляли 19,9 млн долларов. В понедельник действующая чемпионка вышла во второй круг «Большого шлема», то есть получит за турнир минимум 123 тысячи долларов.

22-летняя Швентек – первая теннисистка, родившаяся в 2000-х, которая преодолела эту отметку. Отметим, что после «Мастерса» в Цинциннати первым игроком, родившимся в 2000-х и преодолевшим эту отметку, стал Карлос Алькарас.

В 2023-м Швентек на данный момент заработала 5,3 млн долларов призовых.

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