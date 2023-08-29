Стефанос Циципас: «Я по-прежнему верю в одноручный бэкхенд. С его помощью хочу отдать дань величию Федерера и Сампраса»

Стефанос Циципас не жалеет, что в детстве решил играть одноручным бэкхендом.

– Вы когда-нибудь жалели о выборе с учетом того, как развивается теннис?

– Да, игра, безусловно, смещается в сторону двуручных бэкхендов. Одни говорят, что это более безопасный удар, другие – что его легче контролировать.

Но я по-прежнему верю в одноручный бэкхенд. Я здесь для того, чтобы он продолжал жить. Не буду говорить о преемственности, но я играю одноручным бэкхендом из-за Роджера [Федерера]. В каком-то смысл я хочу стать его преемником, как бы громко это ни звучало. Пока я к этому даже не приблизился, но он точно мотивировал меня развивать одноручный бэкхенд. Причина точно в этом.

Еще одним кумиром моего детства был Пит Сампрас. Благодаря этим двум теннисистам этот удар для меня особенный. Он сильно запал мне в душу, потому что я очень хочу быть на них похожим. Не копировать их, а отдать дань их величию с помощью этого удара.

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