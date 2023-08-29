Тиафу о болельщиках: «Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Можно было подумать, что мы родственники»

Фрэнсис Тиафу рассказал, слышит ли отдельных болельщиков во время матчей.

Об этом его спросили после победы в первом круге US Open – 6:2, 7:5, 6:1 против Лернера Тьена.

«Конечно, конечно. Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Постоянно кричала. Можно было подумать, что мы родственники.

Наверное, не очень хорошо, но я всегда знаю, кто на трибунах – особенно если человек близко сидит.

Это забавно. Я иногда поднимаю взгляд и смеюсь. Это классно. Ведь этого и хочется, верно? Чтобы люди тратили заработанные огромным трудом деньги, чтобы на тебя посмотреть, и искренне наслаждались.

Она отлично провела время, и это самое важное, верно? Мы потом еще поболтали. Я подписал мяч для ее дочери. Ее дочь плакала, когда я его ей вернул. Это для меня очень важно. Классно переживать такие моменты».

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