Тиафу о болельщиках: «Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Можно было подумать, что мы родственники»

Теги US Open болельщики ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу рассказал, слышит ли отдельных болельщиков во время матчей.

Об этом его спросили после победы в первом круге US Open – 6:2, 7:5, 6:1 против Лернера Тьена.

«Конечно, конечно. Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Постоянно кричала. Можно было подумать, что мы родственники.

Наверное, не очень хорошо, но я всегда знаю, кто на трибунах – особенно если человек близко сидит.

Это забавно. Я иногда поднимаю взгляд и смеюсь. Это классно. Ведь этого и хочется, верно? Чтобы люди тратили заработанные огромным трудом деньги, чтобы на тебя посмотреть, и искренне наслаждались.

Она отлично провела время, и это самое важное, верно? Мы потом еще поболтали. Я подписал мяч для ее дочери. Ее дочь плакала, когда я его ей вернул. Это для меня очень важно. Классно переживать такие моменты».

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