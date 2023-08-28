Мухова о том, что доказала себе в 2023-м: «Я вернулась в элиту тенниса. Еще в Майами я играла квалификацию»
Каролина Мухова рассказала, что доказала себе в этом году.
Она вышла в финал «Ролан Гаррос» и в Цинциннати и дебютировала в топ-10.
«Я вернулась в элиту тенниса. Еще в Майами я играла квалификацию, а тут уже вошла в топ-10 посева.
Вернуться на этот уровень было непросто, все матчи были тяжелыми. Но я справилась. Я очень рада, что у меня получилось».
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