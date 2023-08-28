Саккари о трех подряд поражениях на «Больших шлемах»: «Возможно, мне нужно взять перерыв. Я мучаюсь на корте»

Теги US Open WTA Мария Саккари Теннис

Восьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала ранний вылет с US Open.

Она уступила Ребекке Машаровой 4:6, 4:6. Гречанка на третьем «Шлеме» подряд проиграла в первом круге.

«Два предыдущих поражения определенно сыграли свою роль, я очень нервничала. Возможно, мне нужно взять перерыв. Я страдаю на корте, но не могу принять решение прямо сейчас. Голова не на месте, и это сложно.

Я постоянно пытаюсь прибавлять. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы достичь того, чего я хочу. Я действительно чувствую, что прилагаю огромные усилия, особенно в плане психологии».

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3 комментария

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sashati
Ответ rubysmith
без шуток, жаль ее. тоже самое с Кудерметовой, тараканы в голове мешают обеим, хотя играть умеют
Что значит умеют? Игра это результат, возможно вы хотели сказать умеют бить справа- слева))
+4
0
+4
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rubysmith
без шуток, жаль ее. тоже самое с Кудерметовой, тараканы в голове мешают обеим, хотя играть умеют
+3
-1
+2
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Ничего Смешного
А казалась только недавно она называла людей тупыми)
0
0
0
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