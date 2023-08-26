Главная надежда российских болельщиков третья ракетка мира Даниил Медведев во второй игровой день турнира US Open в рамках первого круга встретится с венгерским теннисистом Аттилой Балашем. Матч состоится 29 августа, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Спортсмены проведут встречу на центральном корте турнира имени Артура Эша.

Прямую видеотрансляцию матча соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Сейчас в туре не так много действующих теннисистов, у которых в активе есть победа на Открытом чемпионате США. У Медведева она единственная, а потому наиболее ценная. В 2021 году в финале он в трех сетах смог выиграть у Новака Джоковича. Даниил вообще считает хард своим любимым покрытием, отсюда еще и два финала на Открытом чемпионате Австралии. Другое дело, что эти успехи датируются уже двухлетней давностью. Нельзя сказать,что россиянин сильно ухудшил результаты. Начало текущего сезона у него выдалось ударным, но на турнирах Большого шлема пока прежних побед нет. Сейчас он начинает новый путь к вершине и в первом круге его ожидает не самый искушенный соперник.

Аттила Балаш прямо сейчас находится в восьмой сотне мирового рейтинга, и от организаторов он получил приглашение как игрок с защищенным рейтингом. Венгра замучили травмы, и он вновь попытается выйти на уровень 2020 года, когда он занимал место в первой сотне. В том же году Аттила впервые принял участие в US Open, но споткнулся сразу же в поединке первого круга, а лучшим его достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Roland Garros все в том же 2020 году. В актив Балаш может занести себе единственную победу в карьере в челленджере в Бангкоке, где он в финале переиграл Аслана Карацева. Сейчас у него впереди встреча с еще одним россиянином, и перспективы у венгра не радужные.

Соперники не играли между собой ранее ни разу. Медведева и специалисты, и букмекеры считают безоговорочным фаворитом и обещают быструю победу. Речь идет только о количестве геймов, которые Даниил отдаст сопернику. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,01, выигрыш Балаша оценивается коэффициентом 20,00.

Расписание US Open 2023