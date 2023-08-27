Гауфф о неравенстве призовых: «Насколько я знаю, у руководства есть 10-летний план, чтобы улучшить ситуацию»
Коко Гауфф прокомментировала проблемы неравенства призовых.
«В плане призовых еще сохраняется сильное неравенство – на уровне 1000, 500, 250. Насколько я знаю, у них есть план, 10-летний план, чтобы улучшить ситуацию.
Многое нужно улучшать. На совместных турнирах я замечала, что, по крайней мере, на моих матчах зрителей было довольно много – столько же, сколько на топ-сеяных мужского турнира. Так что я не думаю, что это проблема привлекательности женского тенниса.
Нам многое нужно улучшать, но я горжусь тем, что мы имеем сейчас – особенно на «Больших шлемах».
Революция в мужском теннисе – игрокам гарантируют заработок до $300к. Этого хватит на жизнь? И что с женщинами?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий