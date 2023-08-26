Тиафу о Джоковиче: «Мы можем ждать, пока он уйдет, или можем постараться его обыграть. Он как никогда голоден»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал шансы на победу на US Open.

Его спросили, обсуждают ли игроки то, что большинство из них точно не смогут выиграть «Большой шлем».

«У меня пару недель назад был такой разговор с [Монфисом]. Он мне сказал: « , если бы я был твоего возраста, моя карьеры была бы совершенно другой».

Я такой: «Мне пришлось бы играть с Рафой на « » – это конец. Пришлось бы играть с на « » – это конец». И он такой: «Ваша эпоха намного лучше».

В первом четвертьфинале в Австралии я играл с и думал: «Ну и задачка».

Но сейчас шансов точно больше. Многие ребята в топ-10 – мои ровесники. Со многими я вырос, играл с ними с 12 лет. Это другие обстоятельства. Игра меняется.

Теперь у нас новый лидер. Алькарас – это человек, которого нужно обыграть, если хочешь чего-то добиться.

Думаю, будут волны. Доминировать будут несколько ребят. Медведев еще силен, один из лучших на харде в мире. Зверев снова играет лучше. С ним будет тяжело.

Конечно, Ноле. Мы можем ждать, пока он уйдет, или можем постараться его обыграть. Он как никогда голоден. Хочет обойти всех конкурентов. Хочет, чтобы не было никаких сомнений, что он лучший в истории.

Но в целом динамика сейчас совершенно другая. И я рад, что играю в эту эпоху».

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