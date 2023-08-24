Изнер о том, что завершит карьеру после US Open: «Мне кажется, это правильное решение»

Экс-восьмая ракетка мира Джон Изнер прокомментировал завершение карьеры.

«В карьере каждого спортсмена наступает то время, когда им приходится принять решение о ее завершении. Для меня это время настало сейчас. Это было непростое решение, но мне кажется, оно правильное. Когда в 2007 году я выпустился из университета Джорджии, то и представить не мог, что проведу 17 лет в ATP-туре.

Конечно, есть много матчей, которые хотелось бы переиграть, но я горжусь тем, чего смог добиться. Это был невероятный путь».

38-летний Изнер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на «Уимблдоне»-2018 показал лучший результат на «Больших шлемах» – вышел в полуфинал.

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