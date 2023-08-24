Изнер завершит карьеру после US Open

Американец Джон Изнер объявил, что завершит карьеру после US Open.

«После более чем 17 лет в ATP-туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждую ее секунду вместе со своей замечательной семьей.

US Open будет моим последним турниром. Настало время для финальной битвы ❤️ ♥️ 💜», – написал Изнер в твиттере.

38-летний Изнер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на «Уимблдоне»-2018 показал лучший результат на «Больших шлемах» – вышел в полуфинал. В 2018-м он был восьмой ракеткой мира.

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