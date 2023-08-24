Изнер завершит карьеру после US Open

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Американец Джон Изнер объявил, что завершит карьеру после US Open.

«После более чем 17 лет в ATP-туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждую ее секунду вместе со своей замечательной семьей.

US Open будет моим последним турниром. Настало время для финальной битвы ❤️ ♥️ 💜», – написал Изнер в твиттере.

38-летний Изнер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на «Уимблдоне»-2018 показал лучший результат на «Больших шлемах» – вышел в полуфинал. В 2018-м он был восьмой ракеткой мира.

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6 комментариев

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Golos Razuma
Останется в истории тенниса уже навсегда за тот самый матч, который мы смотрели 3 дня.
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Вадим Сидоров
"Мистер эйс" - рекордсмен по подачам на вылет (14411) и в ближайшие лет 20 никто рекорд точно не побьёт. Среди действующих только один имеет 8 тысяч (Раонич), он он тоже скоро завершит.
Вот только не побил сезонный рекорд Горана по количеству эйсов - 1477 (1996 год). У Изнера лучший результат только 1260 (2015).
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VaD
Печально. Джон - один из символов эпохи. Много запоминающихся матчей провел и стабильно находился в топ-20. И на грунте выступал солидно, хоть и являлся подаваном.
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Sander Westerveld
Пора, к сожалению, уже очень медленным стал
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ДоминаторТенниса
Последний из топовых подаванов уходит на пенсию.
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Gooner23
Один из самых интеллигентных и спокойных игроков. Его подачи это теннисное искусство, в туре его будет не хватать, но у него уже большая семья и травмы уже последние годы не дают регулярно играть, в любом случае желаю легенде всего наилучшего посттеннисной жизни.
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