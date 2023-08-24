Изнер завершит карьеру после US Open
Американец Джон Изнер объявил, что завершит карьеру после US Open.
«После более чем 17 лет в ATP-туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждую ее секунду вместе со своей замечательной семьей.
US Open будет моим последним турниром. Настало время для финальной битвы ❤️ ♥️ 💜», – написал Изнер в твиттере.
38-летний Изнер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на «Уимблдоне»-2018 показал лучший результат на «Больших шлемах» – вышел в полуфинал. В 2018-м он был восьмой ракеткой мира.
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Вот только не побил сезонный рекорд Горана по количеству эйсов - 1477 (1996 год). У Изнера лучший результат только 1260 (2015).