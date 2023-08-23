Хуан Мартин дель Потро: «У нас много хороших игроков, но, с моей точки зрения понимания игры, Джокович и Алькарас лучше всех остальных»

Теги Новак Джокович Хуан Мартин дель Потро ATP Александр Зверев Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Хуан Мартин дель Потро оценил игру Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

«Сейчас Новак и Алькарас играют на другом уровне. У нас есть очень хорошие игроки, как Даниил Медведев, Александр Зверев, Каспер Рууд, многие другие. Но эти двое, с моей точки зрения понимания игры, лучше всех остальных».

Также Дель Потро, форхенд которого называли «молотом», ответил, есть ли в туре игрок, удар справа которого можно назвать так же.

«Я не знаю, есть ли у кого-нибудь молот, но я бы назвал Карлитоса Алькараса. Он тоже очень сильно бьет с форхенда. И в будущем может стать еще лучше.

Мне безумно нравится его игра, его харизма. Очень нравится то, как он двигается по корту. И я считаю, что он очень полезен для развития спорта. После того, как Большая тройка уйдет, теннис окажется в хороших руках – Карлитоса и Янника Синнера. Эти ребята могут занять вершину на будущее».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Чего такого выдающегося добился Синнер? Сильно распиаренный он, пока только выиграв 1 Мастерс по халявнейшей сетке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ sedric
Синнер идет прицепом к Алькарасу. Классическая дихотомия. Если есть один, должен быть второй. Алькарас - главный хедлайнер тура на ближайшие лет 10, как минимум. Соответственно ему нужен соперник. И вот тут заходит Синнер, благодаря своим 3 победам над Алькарасом, и сумасшедшему пятисетовику на ЮСО.
Один парень из Дании может разрушить это. В матчах с Карлосом Синнер проявил себя лучше всех, но я вообще в нём не уверен. Одна личка с Медведевым, да, неудобный, но в ноль проигрывать даже в 20 лет смущает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей быцюк
Ответ Верховенский1990
Чего такого выдающегося добился Синнер? Сильно распиаренный он, пока только выиграв 1 Мастерс по халявнейшей сетке.
Ну да , все правильно с одной стороны выиграл немного, но здесь кажется больше про уровень игры- а играет он космос, они несколько раз с Алькарасом играли и там было ноздря в ноздрю, Карлос потом эти турниры выигрывал и никто такой же борьбы ему не предлагал, будущее у него правда есть и уровень уже отличный чуть времени и фарта и он начнет выигрывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий