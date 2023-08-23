Хуан Мартин дель Потро: «У нас много хороших игроков, но, с моей точки зрения понимания игры, Джокович и Алькарас лучше всех остальных»

Хуан Мартин дель Потро оценил игру Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

«Сейчас Новак и Алькарас играют на другом уровне. У нас есть очень хорошие игроки, как , , , многие другие. Но эти двое, с моей точки зрения понимания игры, лучше всех остальных».

Также Дель Потро, форхенд которого называли «молотом», ответил, есть ли в туре игрок, удар справа которого можно назвать так же.

«Я не знаю, есть ли у кого-нибудь молот, но я бы назвал Карлитоса Алькараса. Он тоже очень сильно бьет с форхенда. И в будущем может стать еще лучше.

Мне безумно нравится его игра, его харизма. Очень нравится то, как он двигается по корту. И я считаю, что он очень полезен для развития спорта. После того, как Большая тройка уйдет, теннис окажется в хороших руках – Карлитоса и . Эти ребята могут занять вершину на будущее».

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