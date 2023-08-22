Дель Потро о жизни в Майами: «Надеюсь, у нас будет время пообщаться с Месси»

Теги Лионель Месси Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

Хуан Мартин дель Потро прокомментировал возможность сблизиться с Лионелем Месси.

Дель Потро часть времени живет в Майами, а Месси в этом сезоне играет за «Интер Майами».

«Мне нравится проводить время с семьей в Аргентине, проводить время в Майами. Сейчас мне нравится образ жизни в Майами. К нам приехал Месси, что очень ценно для всех аргентинцев, которые здесь живут.

Я бы хотел сблизиться с Лео. Для аргентинцев это очень важно. Надеюсь, у нас будет время с ним пообщаться. Он только приехал, адаптируется в новом клубе, в новом доме, к новой жизни. К тому же у него трое детей.

Мне приятно видеть, что он играет в этой лиге. Он всегда улыбается и выглядит очень счастливым. Он заслужил это после долгих лет мучений и попыток выиграть чемпионат мира. Сейчас он может наслаждаться».

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1 комментарий

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Tigran007
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