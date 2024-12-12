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Квон приостановит карьеру, чтобы отслужить в южнокорейской армии

Сун Ву Квон сделает перерыв в карьере, чтобы отслужить в армии.

«13 января 2025 года я вступлю в армию.

Я приостановлю выступления в туре почти на два года, но вернусь лучшей версией себя.

Многие говорят, что в 30 лет слишком поздно возобновлять карьеру... Но я считаю, что 30 лет – это самый пик, и уверен в себе.

Я достиг лишь 20% целей, которые перед собой ставил. Оставшиеся 80% должны быть тем самым корейским теннисом, о котором вы мечтали. Я сделаю все, чтобы корейский теннис стал таким, каким его хочет видеть каждый болельщик. Я буду работать, пока не добьюсь своего, так что продолжайте следить 🙇‍♂️.

А пока прощаюсь, надеюсь, вы все будете здоровы и счастливы 🙇‍♂️🍀😄», – написал 27-летний южнокореец.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Квона
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