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158-я ракетка мира Атман: «В этом году я потратил на команду 200 тысяч евро»

Французские теннисисты обсудили траты теннисистов.

№158 ATP Теренс Атман, №188 Констан Лестьенн и №183 Титуан Дроге назвали некоторые статьи расходов.

ТА: «На перетяжку ракеток тратится около 8000-10 000 евро [в год]».

КЛ: «Как правило, используется 15 ракеток в неделю, каждая перетяжка по 20 евро. 15 умножить на 20 – итого 300 евро. 300 умножить на 30 недель – получается, в год тратится, грубо говоря, 9000 евро».

ТД: «Я как раз подсчитал расходы за 2024-й: я потратил 100 000 евро».

ТА: «Я тоже подбил бюджет. У меня есть тренер, который путешествует со мной каждую неделю. На крупные турниры я дополнительно приглашаю тренеров по физподготовке. Плюс тренировочные недели, во время которых я покрываю все расходы. И было два-три «Мастерса», где я далеко прошел, а номера в отеле стоили дорого. Получилось еще плюс 7000-8000 к расходам на отель».

КЛ: «Потому что ATP покрывает стоимость только одного номера?»

ТА: «Да, а иногда мне нужно было три номера, поэтому за два других я платил сам. Я все подсчитал, и получилось, что в этом году я потратил на команду 200 000 евро».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisLegende
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Титуан Дроге
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