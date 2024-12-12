Пуй и Паке получили wild card на Australian Open

Люка Пуй и Клое Паке стали обладателями wild card на Australian Open.

Они получили приглашения в рамках программы обмена между Федерацией тенниса Франции и Tennis Australia.

Пуй – 101-я ракетка мира, в 2019-м он дошел в Мельбурне до полуфинала.

Паке – 124-я ракетка мира, у нее нет побед на Australian Open .