Пуй и Паке получили wild card на Australian Open
Люка Пуй и Клое Паке стали обладателями wild card на Australian Open.
Они получили приглашения в рамках программы обмена между Федерацией тенниса Франции и Tennis Australia.
Пуй – 101-я ракетка мира, в 2019-м он дошел в Мельбурне до полуфинала.
Паке – 124-я ракетка мира, у нее нет побед на Australian Open.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: fft.fr
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