Винус снялась с турнира в Кливленде. Она должна была играть с Миррой Андреевой
43-летняя Винус Уильямс снялась с турнира в Кливленде. В первом круге она должна была играть с 16-летней Миррой Андреевой.
«Появились проблемы с коленом. Он сейчас не поддерживает мое присутствие на корте», – сказала Винус.
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Винус Уильямс в 15 лет играла на уровне WTA с Розалин Нидеффер (1960год рождения).
И сейчас могла сыграть в своем 30(!) сезоне WTA с Миррой Андреевой, 2007 года рождения!
Разница 47 лет между соперницами Винус, только вдумайтесь