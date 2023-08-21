Винус снялась с турнира в Кливленде. Она должна была играть с Миррой Андреевой

43-летняя снялась с турнира в Кливленде. В первом круге она должна была играть с 16-летней .

«Появились проблемы с коленом. Он сейчас не поддерживает мое присутствие на корте», – сказала Винус.

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