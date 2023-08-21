Винус снялась с турнира в Кливленде. Она должна была играть с Миррой Андреевой

Теги Винус Уильямс WTA Tennis in the Land Open Мирра Андреева Теннис

43-летняя Винус Уильямс снялась с турнира в Кливленде. В первом круге она должна была играть с 16-летней Миррой Андреевой.

«Появились проблемы с коленом. Он сейчас не поддерживает мое присутствие на корте», – сказала Винус.

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5 комментариев

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Nikita Panin
ЧЕРТ! Было бы эпично.
Винус Уильямс в 15 лет играла на уровне WTA с Розалин Нидеффер (1960год рождения).

И сейчас могла сыграть в своем 30(!) сезоне WTA с Миррой Андреевой, 2007 года рождения!

Разница 47 лет между соперницами Винус, только вдумайтесь
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billy_pilgrim
Вместо нее теперь Корпач, которую Мирра не без проблем обыграла в квале Уима.
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Йенс Мустерманн
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Проблема с коленом у неё была ещё в Австралии, когда упала и после лечилась несколько месяцев. Потом повреждение в Великобритании на траве. Возможно перестраховка из-за большого желания сыграть на USO, не исключено, что последнем в карьере.
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