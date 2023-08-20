Джокович – на вопрос, удивлен ли он выходом в финал в Цинциннати: «Всегда жду от себя высокого уровня. Меня это не особо удивляет»

Новак Джокович прокомментировал выход в финал в Цинциннати.

В 1/2 он обыграл Александра Зверева – 7:6(5), 7:5.

«За весь турнир я не проиграл ни сета, так что очень доволен игрой.

Сегодня матч был более нервным. Я зажался, когда подавал на победу. С учетом соперника это было ожидаемо. Саша в отличной форме. У него отличная подача, в таких условиях мяч отскакивает очень высоко, корт очень быстрый, так что сделать брейк очень сложно. А это добавляет давления на мою подачу. Я его испытывал.

В обоих сетах победителя определили одно или два очка. В важные моменты я находил нужные удары, справлялся с нервами и завершил в двух сетах. Это хорошо в плане восстановления к финалу».

Также Джокович ответил на вопрос, удивлен ли он тем, что после перерыва в выступлениях сразу вышел в финал «Мастерса».

«Я всегда жду от себя высокого уровня. Меня это не особо удивляет. Я знаю, сколько я работал на корте и за его пределами.

Очень здорово вернуться на хард впервые с февраля».

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