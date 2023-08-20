Алькарас о 4 трехсетовых матчах в Цинциннати: «Люди подумают, что в финале я буду уставшим. Но у меня ощущение, что я проведу первый матч турнира»
Карлос Алькарас прокомментировал нагрузку в Цинциннати.
Он вышел в финал, выиграв четыре матча в трех сетах. Теперь испанец сыграет с Новаком Джоковичем.
«Хорошо себя чувствую. Наверное, люди подумают, что в финале я буду уставшим. Но я хорошо себя чувствую. Не имеет значения, что я играл третий сет, длинные матчи – мы с физио и командой очень хорошо восстанавливаемся.
У меня ощущение, что я проведу первый матч турнира. Чувствую себя отлично (улыбается)».
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