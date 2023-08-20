Алькарас о 4 трехсетовых матчах в Цинциннати: «Люди подумают, что в финале я буду уставшим. Но у меня ощущение, что я проведу первый матч турнира»

Теги ATP Western & Southern Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал нагрузку в Цинциннати.

Он вышел в финал, выиграв четыре матча в трех сетах. Теперь испанец сыграет с Новаком Джоковичем.

«Хорошо себя чувствую. Наверное, люди подумают, что в финале я буду уставшим. Но я хорошо себя чувствую. Не имеет значения, что я играл третий сет, длинные матчи – мы с физио и командой очень хорошо восстанавливаемся.

У меня ощущение, что я проведу первый матч турнира. Чувствую себя отлично (улыбается)».

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6 комментариев

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Emma Nevskaia
интересный матч нас ждет
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Стэн Смит
Клиент доктора Фуэнтеса не может быть уставшим, после любого количества времени, проведённого на корте.
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alex savca
Ай Фуентес, ай красавчик
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Jefri AG
Красиво троллит фанатов сербского шакала) Ведь те только на усталость Карлоса и могут рассчитывать, по игре то унылый Джокович даже рядом не стоит с испанским самородком.
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Anush15
Ответ Александр Лапистов
ага, а потом в судорогах начнёт трястись после первого сета 🤣🤣🤣
У него один раз судороги теперь всю жизнь будет вспоминать 🤦‍♀️
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